''Ürik asit'' yüksekliğini püsküllü elma çayı ile bitirin

Ürik asit yüksekliği özellikle kilo problemi yaşayan kişilerde sıkça rastlanılan bir durumdur. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda eskiden zengin hastalığı olarak görülen ürik asit yüksekliğinin başka nedenleri de tespit edildi.

Çok fazla et tüketen kişilerin yanında çok fazla meyve şekeri yani fruktoz tüketenlerde de görüldüğü tespit edildi. Hatta normal şekerden daha ucuz olduğu için birçok tatlı üreticisinin de tercih ettiği mısır şurubu yani fruktoz şurubu yani şurubu ile yapılmış baklava, kadayıf ve hata sütlü tatlılar bile hiper üriseminin tetikleyicisi olarak görülebilir.

Ürik asit yüksekliği en masum olarak gut hastalığı dediğimiz hastalığı yapar. Eklemlerde biriken ürik asit kristalleri, en sık olarak ayak başparmağında ağrı ile uyandıran bir şişlik yapar. Bu ağrı o kadar fazladır ki uykudan uyandırır. Hatta bu bölgeye yorganın değmesi bile çok büyük bir ağrı meydana getirir. Bu olay aynı zamanda diz dirsek gibi büyük eklemlerde de olup şişlik, şekil bozukluğu da meydana getirir. Ürik asit yüksekliği böbrek taşlarına da neden olur hatta ileri dönemde böbrek yetmezliği de yapabilir.

VÜCUDUMUZU NASIL KORUYACAĞIZ ?

Ürik Asit ve Üre Düşüren Bitkiler;

-Taze fasulye, enginar, yoğurt, ayran ürik asit düzeyini düşürür. Bol C vitamini almak ta idrar ile ürik asit atılımını arttırır. Kilo problemi yaşıyorsak mutlaka kilo vermeliyiz çünkü kilo problemi de ürik asit seviyesini arttıran faktörlerdendir.

-Bol su içmeliyiz günde en azından 10-15 bardak

-Bir süreliğine et ve sakatat ve deniz ürünlerinden uzak duracağız.

-Bu dönemde karnabahar, mantar ve ıspanak ta tüketmemeliyiz.

-Bir süreliğine mısır şurubundan yapılmış kola ve benzeri içecekleri de tüketmemeliyiz.

Ürik asiti vücuttan süpüren ve atan bir çay tarifi...

Püsküllü elma çayı:

1 tutam mısır püskülü.

1 elmanın kabuğu

2 tutam biberiye

1 ince dilim kabuğu ile birlikte limon

½ litre kaynamış 1 dk beklemiş suya atıp 20 dakika kadar bekleyelim sonra afiyet ile içelim her gün sabah ve öğlen veya öğlen ile akşam arasında 1 bardak bu çaydan içmemiz ve yukarıda saydığım yiyeceklere dikkat etmemiz bizim kurban bayramında bol et nedeniyle yaşadığımız ürik asit kabusumuzu sonlandıracaktır.