Uzman isim açıkladı! Bugüne kadar vurulan 26 milyon doz aşı sonrası yan etki görüldü mü?

Prof. Dr. Recep Demirhan, "İstanbul'da açtığımız aşı doz sayısı yeterli randevuyu almıyor. Bilen bilmeyen herkes aşıyla ilgili tartışma yapıyor. Bunların birçoğu asılsız. Her iki aşı da son derece güvenilir. Bu aşıların her birine çok rahatça güvenebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarımız herkes aşılandı. Yan etki görmedik. Vatandaşın yan etkiden korkmaması gerekiyor çünkü bugüne kadar böyle bir yan etki görmedik. Ülkemizde 26 milyon doz aşı yapıldı ve ciddi bir yan etki görülmedi." dedi.

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AŞILARIN BİRBİRİNDEN ÜSTÜNLÜĞÜ YOK

"Aşıların birbirinden üstünlüğü yok. Bulduğunuz ilk aşıyı olun. Aşıların etkinlikleri birbirine çok yakın. Kaygı ve kararsızlık aşı randevularını etkiliyor. Koronavirüsle mücadelemiz iyi gidiyor."