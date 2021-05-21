Narın faydaları nelerdir? Nar hangi hastalığa iyi gelir? Nar meyvesinin besin değeri ve kalorisi…

Mütevazı bir meyve olan nar, yarı kurak bölgelerde gelişen kuraklığa dayanıklı bir meyve ağacıdır. Yüzyıllar boyunca sıcak, kuru Orta Doğu ve Hindistan, İran, Türkiye, Mısır, Tunus, İspanya ve Fas gibi Akdeniz ülkelerinde yetiştirilmiştir. Narlar artık Amerika'da bile, Kaliforniya'da evlerin bahçelerinde yetiştirilebilir bir meyve haline geldi. Bir dut olarak sınıflandırılan nar, çok büyük yüksekliklere ulaşabilen ağaçlarda yetişir. Peki, bugüne kadar yapılan araştırmalar incelendiğinde, narın faydaları nelerdir ve bu mucize meyveyi tüketmek hangi sağlık sorunlarına iyi gelir? Aşağıda, narın faydaları ile ilgili bilgiler ve faydaları yer alıyor.

Narlar, eylül ayından kasım ayına kadar yetişir ve raf ömrü uzundur. Birkaç ay dayanabilirler ve Ocak ayına kadar marketlerde görünecekler. Tatlı, ekşi lezzetleri, tatlı veya tuzlu yemeklerle iyi bir uyum sağlar ve onları mutfakta çok yönlü bir ürün haline getirir. Akşam yemeklerine, tatlılara ve smoothie'lere eklendiklerinde güzel bir renk ve çok sayıda sağlık yararı sağlarlar.

NARIN FAYDALARI

Nar suyu ve özleri, kalp sağlığınızı iyileştirebilecek, iltihabı azaltabilecek, diyetinize besin ekleyebilecek ve sindirime yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar barındırır. Narlarda bulunan son derece güçlü bir antioksidan Punicalagins'dir. Meyvenin suyunda ve kabuğunda bulunurlar. Bu Punicalaginler o kadar güçlüdür ki, yeşil çay ile kıyaslandığında, üç kat daha fazla antioksidan güce sahiptirler.

Kanseri Önleyebilir

Nar suyu içmek ve nar çekirdeği yağı kullanmak kanseri önleme ve hafifletme faydalarına sahip olabilir. Bilim adamları ve araştırmacılar, nar tüketiminin sağlık yararlarını Prostat, Göğüs, Akciğer ve Cilt Kanserlerinin sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olmakla ilişkilendiren olumlu bir yanıt gördüler. Nar, istenmeyen kanser hücresi büyümesini engellemeye yardımcı olabilir, taze ve fermente edilmiş nar suyu, nar çekirdeği yağı ve nar meyve özü, hücre sinyal yollarını engelleyebilir ve tümör vakalarını azaltabilir.

Kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede yardımcı olabilir

Nar suyunun damar koruyucu etkileri birçok kalp sağlığı çalışmasına konu olmuştur. Nar suyu, serbest radikallerin kalp hastalığına neden olan hücrelere zarar vermesini önlemeye yardımcı olan zengin bir antioksidan ve flavonoid kaynağıdır. Bireyler nar suyu tüketirken daha düşük bir sistolik kan basıncı görmüşlerdir. Nar suyu içmek, kolesterole bağlı kalp hastalığı ile ilişkili plak oluşumunun büyümesini yavaşlatabilir. Hepimizin ihtiyacı olan şey de tam olarak bu dur: Daha düşük kan basıncı ve sağlıklı kalmanın ilk anahtarı!

Yapılan araştırmalara göre, bazı ilaçları alırsanız nar yemenin istenmeyen yan etkileriyle karşılaşabilirsiniz. Yüksek tansiyon için ilaç (ACE inhibitörleri veya Antihipertansif ilaçlar) veya karaciğeriniz tarafından değiştirilen (Sitokrom P450 2D6) veya parçalanan (Crestor) ilaç kullanıyorsanız, nar tüketiminizi önlemek veya sınırlandırmanız gerekebilir.

Enflamatuar Hastalıklar

RA ve Osteoartrit gibi iltihaplı hastalıklar nar özünden yararlanabilir. Ekstraktın, insan dokusunda iltihaplanma ve kıkırdak hasarını engellediği ve eklem iltihabının şiddetini azalttığı görülmektedir. Enflamasyon, kemik kaybı ve kalp hastalığı gibi bir dizi soruna yol açabilir.

Narın diğer faydaları

Tıbbi araştırmalar, nar ürünlerinin sağlığa faydalarının çok çeşitli sağlık sorunları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.

Cilt Hasarı - Nar suyu, meyve özleri ve nar yağı, güneşe maruz kalmanın neden olduğu DNA hasarında bir azalma gösterdi.

Diş - Nar ağzı çalkalamasının diş plağı mikroorganizmalarına karşı etkili olduğu bulunmuştur.

Alzheimer Hastalığı - Narlarda bulunanlar gibi yüksek seviyelerde antioksidan polifenolik maddeler içeren bir diyet ile bunların Alzheimer Hastalığının başlangıcını geciktirme etkileri arasında bir bağlantı olup olmadığını görmek için çalışmalar devam etmektedir.

Üreme Sistemleri - Oksidatif stresi azaltarak, nar suyu potansiyel bir doğurganlık yardımcısı olabilir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda testosteron düzeylerini artırmada yardımcı olur. Ek olarak, nar suyu içmenin sperm hareketliliğini arttırdığı ve erektil disfonksiyonu azalttığı belirtilmiştir.