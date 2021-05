“Polikistik overde yaşam biçimini ve beslenmeyi değiştirmek önemli”

Op Dr. Zerrin Çelik daha çok genetik olduğu düşünülen polikistik over hastalığı hakkında bilgiler verdi. Polikistik overin birçok nedenle karşılarına çıktığını belirten Dr. Çelik, adet düzensizliği ise en önemli semptomlardan biri olduğunu belirtti. Gebe kalmak isteyen veya istemeyen kişilere yönelik farklı tedavi yöntemleri uygulandığını belirten Dr. Çelik, "Polikistik over toplumda her 10 kadından 1'inde görülebilen ve daha çok genetik olduğu düşünülen önemli bir yumurtlama problemidir. Karşımıza özellikle adet düzensizliği, anormal kıllanma, kilo alımında artış, ciltte lekelenme özellikle kasık ve koltuk altı bölgesindeki renk koyuluğu, vücutta geçmeyen ve sıkça tekrarlayan sivilceler, hamile kalmak da gecikme gibi sorunlarla karşımıza çıkabilmekte. Bazı kişilerde aşırı saç dökülmesi ortaya çıkabilmekte. Bu bulgularla karşıma gelen bir hastada Polikistik over den şüphelenmekteyiz. Polikistik overi teşhis etmek için en büyük yardımcımız ultrason. Çünkü Polikistik overin ultrasonda tipik bir görüntüsü var. Bunu bütün kadın doğum hekimleri görünce tanımlarlar. Aynı zamanda adetin 3. gününde yaptığımız hormon testi ile ultrason görüntüsünü desteklemekteyiz. Hormonlarda belirgin değişiklikler meydana gelebilmektedir. Çünkü polikistik over dediğimiz durumda yumurtalıklarda anormal ve dengesiz hormon salınımı söz konusu olur. Adet düzensizliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Adet düzensizliği dediğimiz zamanda iki adet arasındaki sürenin 21 günden kısa ya da 35 günden uzun olduğu şeklinde görülen adetleri kast etmekteyiz" dedi.

"HASTAMIZIN GEBE KALMASINA YÖNELİK TEDAVİLER UYGULUYORUZ"

Hasta gebe kalmak isterse farklı yöntemler denendiğini ve yumurtalıkları uyarıcı tedavi yaptıklarını ifade eden Dr. Zerrin Çelik, "Hastamıza polikistik over teşhisini koyduğumuz zaman tedavisi hastanın isteğine göre şekillenebilir. Eğer hastanın amacı gebe kalmak ise (korunmadan geçen süre bir seneyi geçtiğinden.) Hastamızın gebe kalmasına yönelik tedavi uygulamaktayız. Hastanın gebe kalmak gibi bir isteği yok ise adet düzensizliği ve yumurtalıklarını salgıladığı anormal hormonları baskılayıcı bir tedavi yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"HASTA İDEAL KİLOYA NE KADAR YAKLAŞIRSA ADET DÜZENİNDE O KADAR DÜZELME BEKLERİZ"

Kilolu hastaların kilo vererek tedaviye daha çok iyi yönde etki ettiğinin altını çizen Dr. Çelik, "Bu tedavi hormon ilaçları ile yaptığımız tedaviler. Doğum kontrol hapları Polikistik overin dengesiz hormon salınımını engelleyerek tüylenme ve sivilcelenmeyi baskılayabilmekte. Doğum kontrol hapları ve bazı hormon ilaçları baskılamak içi kullandığımız yöntemler. Polikistik over çoğunlukla insülin direnciyle beraber giden bir durumdur. Bu hastalarda insülin direncine bağlı olarak kilo almaya bir meyil olur. Fazla kilolu olan hasta ne kadar kilo verebilirse adeti o kadar normale yaklaşabilmekte. Kilolu polikistik hastalarına ilk önerimiz yaşam stilini değiştirmedir. Kilo vermeye çalışma, egzersiz yapmak, karbonhidrattan fakir bir beslenme, gerekirse insülin düzeyi yüksekse bazı oral antibiyotikler ile insülini düşürebilmek için önerilerimiz olmakta. Hasta ne kadar ideal kiloya yaklaşırsa adet düzeninde düzelme beklemekteyiz. Polikistik overde yaşam biçimini ve beslenmeyi değiştirmekte bizim tedavimizi oldukça destekleyen bir faktör" ifadelerini kullandı.