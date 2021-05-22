Kahvenin faydaları ve zararları nelerdir? Kahve hangi hastalıklara sorunlarına iyi gelir?

Kahvenin faydaları, yaygın tüketilen bir içecek olduğu için pek çok vatandaş tarafından zaman zaman araştırılıyor. Kahvenin Parkinson hastalığı riskini de azalttığı bilinmektedir. Dahası, kahve severlerin büyük bir kısmı artrit riskinde% 40'lık bir azalma ile uğraşmak zorunda. Özellikle gut hastalığına yakalanma ihtimali azalır. Tüm bunları akılda tutarak kahvenin yaşlılara fayda sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Gençlere gelince, bir çalışma kahvenin alkolik siroz olasılığını azaltabileceğini gösterdi. Hepatit C'ye yakalanma konusunda da kahvenin kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalarla desteklenen faydaları mevcut.

Unutmayalım ki kahvenin içinde tonlarca antioksidan da vardır. Hatta bazı araştırmalar, kahvenin birçok çilek ve meyveden daha fazla antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bunlar arasında ahududu, üzüm, portakal suyu ve hatta yaban mersini bulunuyor.

KAHVENİN FAYDALARI

Son birkaç on yıldır kahve, üzerinde en çok çalışılan diyet bileşenleri arasında yer aldı. Ve haberler çoğunlukla iyidir. Orta düzeyde kahve tüketimi (günde üç ila dört fincan) daha uzun ömürle ilişkilendirilmiştir. Aslında, Circulation'da Kasım 2015'te yapılan bir araştırma, kahve tüketiminin ölüm riskinde% 8 ila% 15'lik bir azalma ile ilişkili olduğunu buldu (daha yüksek kahve tüketenlerde daha büyük azalma). Diğer araştırmalar, kahve içenlerin aşağıdaki risklerin azaldığını bulmuştur:

kardiyovasküler hastalık (kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç dahil)

2 tip diyabet

Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı

kolon, rahim ve karaciğer kanseri

siroz

Kahve içmenin faydalı olmasının nedeni bilinmemektedir. Elbette bir faktör kafein olabilir, ancak araştırmadan ayırmak zor olabilir çünkü birçok çalışma kahvenin kafeinli mi yoksa kafeinsiz mi olduğunu ayırt edemiyor.

KAHVENİN ZARARLARI

Bir dizi çalışma, kahve tüketimini aşağıdakiler dahil sağlık sorunlarıyla ilişkilendirmiştir:

Mesane ve pankreas kanseri. 30 yıldan fazla bir süre önce yapılan araştırmalar, kahve tüketimi ile mesane, pankreas ve muhtemelen diğerleri kanserleri arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. O zamandan beri, daha iyi araştırmalar bu endişeleri büyük ölçüde çürüttü. Aslında, bir kanser bağlantısı hakkında kırmızı bayrakları yükselten bazı eski çalışmalar, o zamandan beri "balıkçılık gezileri" ve zayıf araştırma metodolojisi örnekleri olarak kullanılmıştır.

Yemek borusu kanseri. 2016 raporunda DSÖ, 149 ° F'den yüksek sıcaklıklarda kahve (veya diğer içeceklerin) içilmesinin yemek borusu kanseri riskini artırabileceği endişelerini dile getirdi. Ancak bu sadece kahveye özgü değildir. Ve bu kadar yüksek sıcaklıklarda kahve içmek ABD'deki çoğu kahve tiryakisi için alışılmadık bir durum.

Kalp-damar hastalığı. Kahve tüketimini kardiyovasküler hastalığa bağlayan çalışmalar, çoğunlukla daha yüksek tüketimle (günde dört fincanın çok üzerinde) gözlemledi ve bu çalışmaların bazıları, genellikle kahve tüketimine eşlik eden ve tabii ki önemli bir kardiyovasküler hastalık riski olan sigara içmeyi hesaba katmadı. kendi başına faktör. Diğer endişeler arasında kan basıncında mütevazı ve geçici yükselmeler ve hızlı veya anormal kalp ritimleri yer alır.

Rahatsız edici, ancak çoğunlukla küçük yan etkiler. Kahvede bulunan kafein uykuyu bozabilir, "hızlı" veya gergin bir his yaratabilir ve hatta kaygıya neden olabilir. Mide ekşimesi, sık idrara çıkma (çünkü kafein bir idrar söktürücüdür) ve çarpıntı bazı kahve içenler için sorunludur.