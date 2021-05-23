'Geç olmasın gut olmasın' Erken tanı hayat kurtarıyor...

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı artan gut hastalığı, beslenme düzeninden dolayı halk arasında "Kralların Hastalığı" veya "Hastalıkların Kralı" olarak biliniyor. Özellikle ayak baş parmağında ortaya çıkan ve vücudun birçok farklı eklemlerinde görülebilen gut hastalığı, Türkiye'de önemli bir toplum sağlığı problemi oldu. Gut hastalığına dikkat çekerek, toplumu gut hastalığına yönelik bilgilendirmeye, sağlıklı yaşam seçimlerine yönlendirmeye ve hekim kontrollerini ihmal etmemeye davet eden Türkiye Romataloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatoş Önen, Türkiye Romatoloji Derneği olarak gut hastalığı farkındalık çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Gut hastalığının başlıca eklemleri tuttuğu ancak diyabet gibi pek çok hastalıkla birliktelik gösterebildiği, tedavi edilmediğinde, eklemlerde kalıcı hasardan böbrek yetmezliğine kadar birçok komplikasyona yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Önen "Kanda ürik asit fazlalığı ile ortaya çıkan gut hastalığı, en sık görülen iltihaplı romatizmalardan biridir. Genellikle ayak başparmağında veya ayakta başlayan bu hastalık, belli bir süre sonra düzelen ataklar halinde seyreder. Atakları yaşayan hastalarımız, ağrının şiddetini tanımlarken, ağrı nedeniyle yürüyemediklerini, yatakta yorganın bile ayaklarına değmesini istemediklerini belirtiyorlar" dedi.

GELİŞİMİNDE BİRDEN FAZLA ETMEN ROL ALIYOR

Gut hastalığı gelişiminde pek çok risk faktörü olduğunu belirten Türkiye Romatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. İsmail Sarı; yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık, eşlik eden hastalıkların varlığı, kullanılan ilaçlar ve batı tarzı beslenme alışkanlığının gut gelişiminde önemli role sahip olduğunu söyledi. Öte yandan gutu tek başına bir eklem hastalığı olarak düşünmenin doğru olmadığını gerek diyabet gerek yüksek kan basıncı gibi hastalıkların guta sıklıkla eşlik ettiğini ve gut hastalarında kalp krizi riskinin artmış olduğunu belirtti.

GUT TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK

Prof. Dr. Sarı sözlerine şöyle devam etti: "Gut tedavisi olan bir hastalıktır. Yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun ilaç kullanımı ile hastalık tedavi edilebilir. Tedavi edilmemiş gut hastalarında tekrarlayıcı iltihaplı eklem atakları gelişir, eklemlerde hasar ve fonksiyon kaybı ortaya çıkabilir. Eklemlerinde, özellikle ataklar şeklinde yakınmaları olan hastalar gut tanısı ve tedavisi için mutlaka bir romatoloji uzmanına başvurmalı, daha sonraki dönemde de hastalığın ve tedavinin izlenmesi için 3-6 ay aralarla hekimlerine kontrole gitmelidirler. Gut tedavi edilebilen bir hastalıktır. Uygun ilaç kullanımı ve yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edilir.

EN SIK GÖRÜLEN ROMATİZMA TÜRÜ

Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatoş Önen, erken tanının ve düzenli hekim kontrollerinin altını çizerek "Gut en sık görülen iltihaplı romatizmalardan biridir. Sıklığı, ülkelere göre değişmekle birlikte yüzde 0,9 ile yüzde 2,5 arasındadır. Türkiye'de de çok sayıda gut hastası bulunmaktadır. Dengesiz beslenme ve yaşam tarzı nedeniyle son yıllarda, gut sıklığı giderek artış göstermektedir. Özellikle ailesinde gut bulunan ve diğer risk faktörlerini taşıyan kişilerin yaşam tarzı değişiklikleri ve doğru beslenme ile ileride gutsuz bir yaşam sürebilmeleri mümkün" diye konuştu.

'GEÇ OLMASIN, GUT OLMASIN'

Gut Hastalığı Farkındalık Günü kapsamında hayata geçirilen "Geç Olmasın Gut Olmasın" farkındalık kampanyası çerçevesinde gut hastalığında kişinin yaşadığı ağrı ve hassasiyet hissini yansıtmak adına yeni bir gut karakteri de yaratıldı. Bu karakter ile verilmek istenen mesaj gut hastalığına yakalanmış bireyin ataklar döneminde hissettiği acıyı vurgulamak oldu. Yapılan çalışma ile hastalığın önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekildi.