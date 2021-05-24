Eklem kireçlenmesi tedavi edilebilir!

Eklemlerin doğal yapısında her kemiğin ucunda kauçuk bir yapıya benzeyen kıkırdak diye bir yapı bulunur. Bu yapı kemiklerin zarar görmeden, kaygan yumuşak bir yapı oluşturup rahat hareket etmesini sağlar. Osteoartrit yani kireçlenmede ise bu yapı aşınarak ya da kırılarak yapısı bozulur. Bu bozukluk ağrıya yol açar ve eklem bölgelerinde şişlik ve rahat hareket edememe gibi fonksiyonel hareketlerde aksamaya, probleme yol açar. Bu aradaki yastık gibi ev gören kıkırdak yapısı hastalığın ileri evrelerine çok aşınırsa kemikte sürtünmeye bağlı parçalanmalar olacak ve bu eklem bölgesinde bir iltihabi bir yangı başlatır bu durum kıkırdakların ve eklem yapısının daha fazla hasara maruz kalmasına neden olur. Bu yüzden hastalığın ilerlemeden tedaviye başlanmasına önem gösterilmelidir. Dediğimiz gibi eklem rahatsızlıkların en sık görülen durumu osteoartrit yani kireçlenmedir. Yaş ilerledikçe ve özellikle 65 yaş üstü bireylerde oldukça sık rastlanan bu durum yaşlılarda kendini en çok gösterir.

KİREÇLENME VÜCUDUN KENDİ KENDİNE ONARAMADIĞI BİR DURUMDUR

Kireçlenme vücudun kendi kendine onaramadığı bir durum olmakla beraber birçok nedenden dolayı olabilir. Genetik ve yaşın ilerlemesi bu durumun en büyük nedenlerindendir. 50 yaşı geçmiş bireylerde daha sık görülmeye başlarken 65 yaş üstü en büyük risk grubudur. Obezite de bu duruma yol açan çok büyük ve önemli bir faktör olarak yer almaktadır. Fazladan kilo kalça ve diz eklemlerinde baskıya neden olur ve oradaki yapıyı zorlayarak yukarıda anlattığımız kireçlenme durumuna neden olur ayrıca fazla yağ dokusunun salgıladığı birtakım sitokin adı verdiğimiz maddeler ile baskı uygulamayacak parmak eklemlerinde de kireçlenmeye neden olduğu gözlenmiştir. Tabi ki yalanmalar veya darbeler de kireçlenmeye neden olabilir. Hareketsiz yaşam da osteoatite yol açabilir. Masa başı işlerde özellikle çalışanlar bu duruma dikkat edip en azından bir spora yönelmelerini tavsiye ederiz ama hareketsiz yaşam gibi aynı zamanda çok hareketli yaşam veya fitness sporu gibi çok eğilip kalkmayı gerektiren sporlar veya durumlar a aşırı zorlamaya bağlı aşınıma neden olacak ve kireçlenmeye neden olabilir.