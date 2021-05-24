Koronavirüs organ bağışlarını da etkiledi

Organ bağışı ve nakli rakamları pandeminin etkisiyle birlikte 2007 senesine döndü. Bakanlığın ve Organ Nakli Merkezlerinin tüm çabalarına rağmen hem kadavra, hem de canlı vericili nakiller durma noktasına geldi... Organ bekleyen hastaların bir kısmı bu süreçte Covid'den hayatını kaybetti

Organ ve doku nakilleri, ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından birisi. Tedavileri sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastaların sayıları giderek artıyor. Her yıl binlerce insan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Tahmin edildiğinden çok daha büyük bir sorun olan kronik böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisi ise böbrek nakli. Şu an Ulusal Organ Bekleme Listesinde yaklaşık 20 bin 861'i böbrek olmak üzere 23 bin 880 hasta organ bekliyor. Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Rahmi Baykan, pandemi döneminin organ nakillerine nasıl yansıdığı hakkında bilgiler verdi...

"Pandemi nedeniyle yüksek riskli grupta olan organ bekleyen hastalar, kadavrada verici sayısının düşmesi ve buna bağlı olarak temin edilen organ sayısındaki düşüşten ve Covid-19 enfeksiyonundan çok etkilendi. Bu nedenle bekleme listesindeki hastaların sayıları düştü. Çünkü birçoğu organ beklerken hayatını kaybetti. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kadavra verici sayıları artmış olsa bile 2020 yılında pandemi nedeniyle maalesef yarıdan fazla (yüzde 57) düşmüştür. 2019 yılında 619 kadavra verici varken 2020 yılında sadece 263 verici olmuştur. Kadavra vericilerden organ kullanılabilme oranı milyon nüfus başına 2019 sonu itibarıyla 7.5 iken, pandemi nedeniyle 2020 yılında 3.2 olmuştur."

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Rahmi Baykan, istatiksel rakamları açıkladı:

2020 yılında 2019'a göre bekleyen hasta sayısı yüzde 13,4 azalmıştır.

Halen Türkiye'de 155 merkezde organ nakli faaliyetleri yapılmaktadır. Canlıdan yapılan nakiller, 2019'da yüzde 75 (4380/5757) iken 2020'de yüzde 88'e (3418/3851) yükselmiştir. Toplam nakil sayılarında ise yüzde 33 (3851/575) azalma olmuştur. Kadavradan nakil sayıları böbrekte yüzde 67, karaciğerde yüzde 70, kalpte yüzde 75 düşmüştür. 2020'de beyin ölümü tespitleri yüzde 40 azalmıştır. 2020'de kadavra vericiler yüzde 57 azalmıştır. Beyin ölümü sonrası yapılan aile bağışları 2020 'de bir önceki yıla göre yüzde 30 düşmüştür. 2020 yılı için milyon nüfus başına kadavra verici (pmp) Türkiye'de 3.2'dir. Bu değer, 20019 yılında 7.5 idi. En başarılı bölge 12.3 pmp ile Bursa bölgesidir. Türkiye'de canlı yapılan bağış sayısı 566 bin 783 olmuştur. En çok bağış alan bölge 169 bin 554 bağış ile İzmir bölgesidir. İzmir bölgesinde 2019'da canlıdan yapılan bağışlar 33 bin 135 iken, 2020 yılında pandemi etkisiyle 7 bin 950'ye düşmüştür.