Pandemi döneminde aldığınız kilolar sağlık sorunlarına yol açabilir!

ALDIĞINIZ KİLOLAR SAĞLIĞINIZI TEHDİT EDEBİLİR

Her bireyin olması gereken ideal ağırlığını etkileyen birçok faktör vardır. Bunların başında; çalışma şekli, fiziksel aktivite durumu, beslenme düzeni, sigara- alkol tüketimi, uyku düzeni gelir. İdeal kilonun yanı sıra yağ ve kas oranını da takip etmek gerekir.

Sağlıksız ve kontrolsüz kilo alımı beraberinde sağlık sorunlarını getirir. Kilo alımı her zaman kişilerde hastalıkların daha kolay oluşmasına zemin hazırlar. Alınan her kilo kişinin yaşam kalitesini düşürerek fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açar.

KİLO ALIMININ GETİRDİĞİ SAĞLIK SORUNLARI

Kilo alımı sağlık sorunlarını da getirir. Sıklıkla görülen sağlık sorunları ise; kalp – damar problemleri, diyabet, yüksek tansiyon, astım, karaciğer yağlanması, doğurganlığın azalması, kas ve iskelet sistemi hastalıklarıdır. Bu hastalıkların haricinde ise kilo alımıyla karşılaşılan sorunlar;

Astım tanısı koyulan ve pandemi döneminde kilo alan kişilerde solum yolu problemleri daha sık tetiklenir ve bu kişilerin kalp krizi geçirme riskleri atar.

Alınan kiloların yol açtığı bir başka sağlık sorunu ise uyku apnesidir. Uyku apnesinde uyku esnasında aralıklı olarak solunum durarak horlamaya sebep olur. Belirli aralıklar ile solunumun durması kalp yetersizliği, tansiyon ve ritim bozukluklarına yol açabilir.

Tüm bu sağlık sorunlarının haricinde kilo alımının bir başka olumsuz getirisi ise yeterli seviyede nefes alamamaya sebep olmasıdır. Gerekli nefes alınmadığı zaman beyin kapasitemiz azalıyor ve oksijenden yeteri kadar faydalanamıyoruz. Beraberinde ise öğrenme yeteneklerimiz zorlaşıyor ve farkına varmadan sosyal çevreden kendimi uzaklaştırıyoruz.

PANDEMİ DÖNEMİNİ KİLO ALMADAN GEÇİRMEK MÜMKÜN

Pandemi döneminde evde geçirilen zamanları kilo almadan geçirmek mümkün. Bunun için yapılabileceklerin başında ise sağlıklı ve dengeli beslenme ile uyku düzenin sağlamak geliyor. Diğer öneriler ise;