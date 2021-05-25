Aft nasıl geçer? Aft yarasına ne iyi gelir?

Aft, genel olarak vücutta eksik olan vitamin ya da mineral ile bağışıklık sistemindeki bozukluklardan meydana gelir. Ancak bu durumlar görülmediği zamanda aft olabilir. Aft'nin görüldüğü yerler ağız içi, dil üstü, yanak içi, diş etidir. Bu hastalığa sahip olan kişiler yemek yeme ve içmede de sorun yaşar. Aft her yaş grubunda çıkabilen, en yaygın ağız hastalığı olarak bilinir. İşte Aft hakkında bilinmesi gerekenler…

AFT NEDEN OLUR?

Genetik nedenler

Hormanal düzende meydana gelen değişimler

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Alerji

Diş fırçalamada ağız içinin tahriş olması

Yoğun alkol ve sigara tüketimi

Gluten hassasiyeti olan durumlar

D, C, B12 vitaminiyle demir ve folik asit eksikliği

AFT NASIL GEÇER?

Aft hastalığı için genellikle doğal tedavi yöntemleri kullanılır. Ancak Aft'nin geçmesi için herhangi bir tedavi uygulanmasa da 10 güne kadar yaralarda iyileşme görülmektedir. Ancak ağrılı ve acılı bir bekleme süresi geçirmek istemeyenler doktor desteği alabilir. Tedai sırasında Aftın büyüklüğü ve çokluğuna göre antiseptik ilaçlar ile tedavi uygulanır. Eğer bu tedavi olumlu sonuç vermezse ağızda oluşan bu ülserlere iğne yoluyla ilaç enjekte edilir. Tedaviye başladıktan sonra bir ya da iki gün için de yaralarda küçülme, azalma görülmeye başlayacaktır.

AFT YARASINA NE İYİ GELİR?

Aft yarası oluştuğu takdirde karbonat ve tuz ile yapılan gargaralar ile yaralardaki enfeksiyonun temizlenmesi sağlanabilir. Bunun yanı sıra ezilmiş ve macun kıvamına getirilmiş zerdeçal da Aft yarasına iyi gelir.

AFTA NE İYİ GELİR?

Aft oluşması durumunda gargara yapmak en etkili yöntemlerden biridir. Geçmeyen Aft görülmesi durumunda doktora başvurulmalıdır. Kişiler evde doğal tedavilerle Aft tedavisi uygulamak isterse yapılacaklar şu şekildedir:

Baharatlı gıdalar ve asitli içeceklerden uzak durulmalı.

Taze sebze ve meyve tüketimi arttırılmalı, vitamin eksikliği giderilmeli.

Demir ve folik asit eksikliği için takviye ilaçlar kullanılmalı.

Diş fırçalama sırasında hassas olunmalı. Ağız temizliği aksatılmamalı.

Sigara ve alkol tüketimi azaltılmalı.

DİLDE AFT TEDAVİSİ

Aft ağız içinde farklı noktalarda görülebilir. Dilde meydana gelen Aft kişilerin yutkunma, sıcak, soğuk içecek tüketme ve yemek yeme gibi tüm hareketlerini engelleyerek, acı hissetmesine neden olur. Dilde AFT tedavisi için yapılan uygulama ise genel Aft tedavisinden farklı değildir. Eğer ilaç tedavisi uygulanmayacaksa kişiler doğal ve bitkisel yöntemler ile yaraların iyileşmesini sağlar. En çok uygulanan yöntem ise suyla karıştırılan tuz ya da karbonatla yapılan karbonattır. Gün içerisinde birkaç kez yapılan bu uygulama sayesinde yaralar hızlı bir şekilde iyileşme gösterir.

AFT DOĞAL VE BİTKİSEL İLAÇLARI

Aft yaraları için doğal yöntemlerden biri kaya tuzudur. Kaya tuzunun ılık bir su içerisinde çözülmesi ve bununla gargara yapılması ağız içindeki enfeksiyonun kurumasına ve daha hızlı iyileşmesini sağlar. Aft için uygulanan bitkisel yöntemlerden ilk akla gelen ise fesleğendir. Taze fesleğenin çiğnenmesi yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Bu yöntem doktorlar tarafından da sıklıkla önerilir. Bir diğer bitki ise nanedir. Nane Aft yarasında çiğnenerek kullanılabilir. Bunun yanı sıra antiseptik özelliği olan nane yağının bir pamuk yardımıyla yaraların üzerine sürülmesi de etkili yöntemlerden biridir.