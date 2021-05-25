Bacağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer? Bacağa vuran fıtık ağrısına bitkisel çözüm

Fıtık meydana geldiği bölgede ağrı ve hareket kabiliyetinin azalmasına yol açar. Tedavi edilmediği takdirde bel bölgesinde yer alan fıtık bacak bölgesine vurabilir. Bacaklara vuran fıtık ağrısının çözümü için hem cerrahi hem de fizik tedavi yöntemleri kullanılır. İşte bacağa vuran fıtık ağrısı için yapılması gerekenler…

FITIK AĞRISI BACAĞA VURUR MU?

Fıtık genel olarak bel bölgesinde meydana çıkar. Fıtık ağrısı zamanla kalçadan başlayarak aşağıya kadar inebilir. Fıtık ağrısının bacağa vurduğu da sıklıkla yapılan şikayetlerden biridir. Zaman içerisinde bacaklarda meydana gelen karıncalanma, ağrı ve uyuşukluk, fıtığın bacağa inmesine işaret belirtilerdir. Bu belirtileri hissettiğiniz takdirde vakit kaybetmeden doktora görünmeli ve uzman desteği almalısınız. Aksi halde ileriki dönemlerde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BACAĞA VURAN FITIK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Hem kadın hem de erkeklerde fıtık ağrısı şikayeti sıklıkla görülür. Bel fıtığı olarak başlayan bu rahatsızlık bacaklara vurduğu takdirde kişilerin hareket kabiliyetini fazlasıyla kısıtlar. Bu yüzden bacağa vuran fıtık ağrısına ne gelir sorusunun cevabı en çok merak edilen konulardandır. Bacağa vuran fıtık ağrısına en iyi çözüm fizik tedavidir. Fizik tedavinin yanı sıra ağrı kesici takviyesi ve egzersizler de uygulanmalıdır. Ancak doktor kontrolü olmadan hem ilaç kullanımı hem de egzersiz uygulamasından kaçınılmalıdır. Yanlış yapılan her hareket var olan durumu daha da kötüye götürebilir. Bu yüzden doktorun önerdiği set ve sürelerde egzersizler yapılmalıdır.

BACAĞA VURAN FITIK AĞRISINA BİTKİSEL ÇÖZÜM

Fıtık ağrısının bacağa vurması ile birlikte kişiler bazı bitkisel yöntemleri kullanmayı tercih edebilir. Bacak ağrısında kullanılabilecek doğal tedavi yöntemleri şunlardır:

Deri üstüne zencefil kökü uygulaması yapılabilir. Kompleks uygulamasıyla sıcak bir hale getirilen zencefil kökü ağrılı bölgeye sürülerek bekletilir.

Kas gevşetici özelliği olan papatya çayı ağrıyla birlikte tüketilebilir. Günde iki kere tüketildiği takdirde kaslarda ağrının azalmasında etkili olacaktır.

Ağrı olan bölgeye zerdeçal sürülebilir.

Sıcak havlu ile bacağa kompleks uygulaması da ağrının azalmasına yardımcı olur.

BACAĞA VURAN FITIK AĞRISI NASIL GEÇER?

Fıtık şikayeti olan kişilerde cerrahi müdahale ilk akla gelen tedavi yöntemlerinden biri değildir. Ameliyat kararı öncesi farklı doktorlar fıtığın durumunu değerlendirir. Eğer bel fıtığının bacak üzerindeki etkisi ve ağrısı dayanılmaz bir noktaya gelirse fizik tedavi ve ilaç yöntemi tercih edilir. Yapılan tedavilerin ardından olumlu bir ilerleme kaydedilmez ise ameliyat tekrardan değerlendirilir. Bacağa vuran fıtık ağrısı kişilerde uyuşmaya, ağrıya, bacakta his kaybına yol açabildiği için kişilerin günlük hayatında pek çok olumsuzluk meydana gelebilir. Kişi tüm tedavilere rağmen olumlu bir sonuç almadıysa riskleri ile birlikte cerrahi operasyon gerçekleştirebilir.

BACAĞA VURAN FITIK AĞRISI İÇİN EGZERSİZLER

Fıtık hastalığı ilk belirtisini gösterdiği andan itibaren doktorlar tarafından egzersiz önerilir. Doğru egzersizler ile kasların çalışması ve fıtığın dağıtılması sağlanabilir. Fıtık ağrısı yaşanıldığında uzanılmalı ve istirahat edilmesi doktorlar tarafından önerilmemektedir. Bacağa vuran fıtık ağrısı için doktorunuz tarafından, evde kolaylıkla yapabileceğiniz egzersizler bulunur. Bu egzersizlerin belirlenen saatler ve aralıklarda düzenli bir şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.