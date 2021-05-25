Sirkenin faydaları nelerdir? Sirke nasıl yapılır, kullanılır?

Sirke yüzyıllardan bu yana kullanılan meyvelerin fermantasyona uğramasıyla elde edilen bir üründür. Üzüm ve elma sirkesi en çok kullanılan sirke çeşitleridir. Genel olarak turşu yapımında kullanılan sirkenin insan sağlığına da pek çok faydası bulunur. Sirkenin içerisinde antioksidan vardır ve bu antioksidanlar sayesinde düzenli kullanımda mikrop, iltihap ve bakterileri yok eder. Peki doğru sirke kullanımı nedir? sirkeli suyun faydası var mıdır? İşte sirke hakkındaki bütün merak ettikleriniz yazımızda sizleri bekliyor.

SİRKE NASIL YAPILIR?

Sirkesi yapılması istenen meyve temizlenir ve ayıklanır.

Küçük parçalara ayrılan meyveler steril edilen kavanozlara konulur.

Kavanoz içerisinde nohut, bal ve bulgur ve su da eklenir ve metal olmayan bir kaşık yardımı ile karıştırılır.

Ağzı kapatılan sirke 2 günde bir açılarak kontrol edilir ve karıştırılır.

20 gün bekleyen sirkenin üstünde meydana gelen anası sıyrılır. Bu sirke anası atılmamalıdır. Diğer sirkeler için kullanılabilir.

Olan sirke süzülerek farklı bir şişeye ya da kavanoza alınır ve buzdolabında muhafaza edilir.

SİRKE NASIL KULLANILIR?

Salata, soslar ve turşu yapımının vazgeçilmez malzemesi olan sirke içilmek için kullanılacaksa tüketim miktarı ve aralığına dikkat edilmelidir. Sirkeyi aç ya da tok karnına tüketebilirsiniz. Sirke içiminde en az 8 saatlik bir ara bırakılmalıdır. Sirke ham olarak değil su ile seyrelterek içilmeli ve günde en fazla iki kez iki yemek kaşığı olarak içilmelidir.

SİRKENİN FAYDALARI

Obeziteye karşı faydalıdır. Yağ yakımını hızlandırır.

Kan basıncını düzenler, kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Cilt lekelerine iyi gelir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Vücuttaki asidi dengeler.

Tansiyonu düzenler.

Antibakteriyel ve antiseptik olarak kullanılır.

Reflü ve kabızlığa iyi gelir.

BEYAZ SİRKE İÇİLİR Mİ?

Beyaz sirke mısır şekeri ya da şeker pancarından yapılır. Bu yüzden diğer meyve sirkelerine göre hem tat hem de koku olarak daha keskin bir etkiye sahiptir. Bu yüzden içilmesi konusunda daha dikkatli olunmalıdır. Saf hali ile içmekten kesinlikle kaçınılmalı bir su bardağına 1 yemek kaşığı ölçeğiyle seyreltilerek günde bir kez içilmelidir.

BEYAZ SİRKE NERELERDE KULLANILIR?

Beyaz sirkenin kullanım alanı oldukça geniştir. Turşu ve salata yapımında kullanılan beyaz sirke aynı zamanda maya özelliği de taşır. Kabartma tozuyla karıştırıldığında hamurların hızlı bir şekilde kabarmasını sağlar. Beyaz sirke yumuşatıcı etkiye de sahiptir. Sebze ve deniz ürünlerinin yumuşatılması için kullanılır. Beyaz sirkenin bir diğer kullanım alanı da temizliktir. Deterjan ile karıştırıldığında halı temizliğinde inatçı lekelerin temizlenmesini sağlar.

SİRKE NE İŞE YARAR?

Sirke vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok mineral ve vitamini barındıran fermante bir üründür. Fosfor, bakır, demir, magnezyum ve florin oranı yüksektir. Bu yüzden bağırsak, sindirim ve mide sorunlarına karşı işe yarar. Bunun yanı sıra kanser hücrelerinin de çoğalmasını engeller.

SİRKELİ SU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Sirkeli suyun tüketimi de dikkatli yapılmalıdır. Gerek elma gerekse üzüm sirkesi yemek kaşığına koyularak içilebilir. Eğer, tadı çok ekşi geliyorsa, suyun içerisinde bir yemek kaşığı sirke katıp karıştırabilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Bunu günde bir kez, yemeği üzerinden 5-6 saat geçtikten sonra yapmaya dikkat etmelisiniz.

Sirkeyi sade olarak tüketmemeye mümkün olduğu kadar dikkat edin.

SİRKELİ SU İÇMENİN FAYDALARI

Sirkeli su içmek isteyenlerin tüketim miktarına dikkat etmesi gerekir. Aksi halde mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. İşte sirkeli suyun faydaları: