Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl yapılır, neye iyi gelir?

Soğan suyu tüketimi doğal bir bitkisel tedavi yöntemidir. Yemeklerde lezzetiyle ön plana çıkan soğan, bileşenleri sayesinde alternatif tıbbın da vazgeçilmezi, şifa deposu mucize sebzesidir. İçinde 4 farklı vitamin bulunan soğan adet döneminde de sancıların azalmasını sağlar. İşte soğan suyu ve tüketimi hakkında A'dan Z'ye merak edilen her şey…

SOĞAN SUYU FAYDALARI

İdrar sökücüdür. Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır. Bağırsak problemlerine iyi gelir, bağırsak kurtlarını temizler.

Kanser hücrelerine karşı savaşır.

Bağışıklığı güçlendirir, gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kulak ağrısında kullanılır.

Mide sorunlarında asit dengesini sağlar.

Kan şekeri düzenler, kemikleri güçlendirir.

Cilt sorunlarına ve saç dökülmelerine iyi gelir.

Adet söktürücü olarak kullanılır.

SOĞAN SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Soğan suyu içerisinde bulundurduğu A, C ve E vitaminleri sayesinde cilde oldukça iyi gelmektedir. Peki, soğan suyunun cilde faydaları nelerdir? İşte yanıtı;

Cildi beslemesi ile bilinir ve ışıltılı bir görünümde olmasını sağlar.

Ciltte olabilecek enfeksiyonları engeller.

Ciltte bulunan sivilce, sivilce lekeleri ve yara izlerinin azalmasını sağlar

Cildin erken yaşlanmasını önler.

Güneş ışınlarından korunmayı sağlar.

SOĞAN SUYUNUN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Soğan suyunun halk arasında bilinen ve bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de saçlara iyi gelmesidir. Erkeklerde dökülen saçları önlemede yardımcı olan soğan suyu, kadınlarda ise saçların daha güçlenmesini sağlamaktadır. Yine 2002 yılında yapılan araştırmada 'saç kırana' iyi geldiği bilinmektedir.

SOĞAN SUYU NASIL YAPILIR?

Soğan suyu yapmadan önce soğanın iyice yıkanması ve mümkünse bir saat sirkeli bir su içerisinde bekletilmesi önerilir. Kullanılacak soğan türü de kahverengi soğan olmalıdır.

SOĞAN SUYU KÜRÜ TARİFİ:

1 adet soğan

2 bardak su

Soğan suyu yağımı için soğanları bölerek 5 ila 10 dakika arasında kaynatmak gerekir. Bu işlemin ardından soğan süzülür. Sıcak içilmemesi önerilir. Soğan suyu ılıdıktan sonra hızlı bir şekilde içilmelidir. Soğan suyu iyi bir tada sahip değildir. Bu yüzden tüketen kişiler içerisine bal ya da limon da ekleyebilir.

SOĞAN SUYU NE İŞE YARAR?

Soğan suyu tüketimiyle birlikte vücut içerisindeki iltihaplanmalar azalır. Cilt sorunlarında iyileşme görülür. Vücut ve eklemler daha dinç ve sağlıklı hisseder. Sindirim sistemi güçlenir ve kış aylarındaki hastalıklara karşı vücut doğal antibiyotikle kendini korumaya alır. Ancak mide sorunu olan kişiler soğan suyu tüketiminde dikkatli olmalıdır. İçerisindeki asidik denge mide rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına ya da var olan sorunların artmasına yol açar. Soğan suyu tüketiminde de günde 1 bardak aşılmamalıdır.

KULAK TIKANIKLIĞINA SOĞAN SUYU İYİ GELİR Mİ?

Soğan suyunun kulakta biriken iltihabı akıtmak için yardımcı olduğu söylenmektedir. Bunun için bir soğanın suyunu sıkıp bir kaç damla kulağınıza damlatın. Soğan suyu ılık olursa etkisini daha kısa sürede gösterecektir.

SOĞAN SUYU ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Kadınlarda adet döneminin düzensizliği ve gecikmesi sık yaşanan durumlardan biridir. Bunun için soğan suyu bitkisel bir adet söktürücüdür. Soğan suyunun adet döneminde fayda sağlaması için düzenli bir kullanıma ihtiyaç vardır. En az 15 gün boyunca her gün bir bardak içildiği takdirde adet söktürücü özelliğini gösterir.

SOĞAN SUYU ZAYIFLATIR MI?

Soğan suyu hızlı kilo vermek isteyenlerin en çok tercih ettiği doğal yöntemdir. İçeriğinde çok yüksek oranda bulunan antioksidan fazla ödemi kısa sürede dışarı atar. Vücudu toksinlerden temizleyerek yağ yakımı konusunda da hızlandıran bir etki sağlar. Bu yüzden zayıflamak amaçlı tüketilen soğan suyu aç karnına tüketilmelidir.

ADETLİYKEN SOĞAN SUYU İÇİLİR Mİ?

Adet söktürücü özelliği olduğu bilinen soğan suyu gecikme dönemlerinde kadınlar tarafından kullanılır. En az 15 günlük kullanımda olumlu sonuç veren bu yöntemin daha uzun süre kullanılması önerilmemektedir. Mide rahatsızlığı olan kişilerin ise soğan suyu kullanımı tavsiye edilmez. Eğer soğan kürünü adet olmadan 15 gün önce kullandıysanız adetliyken kullanımdan kaçınmalısınız.

SOĞAN SUYU ETKİSİNİ NE ZAMAN GÖSTERİR?

Soğan suyunun düzenli kullanım süresi 15 gündür. 15 günlük kullanımın ardından geçen 3 ya da 4 günlük sürede adet kanaması gerçekleşir. Eğer buna rağmen adet başlamadıysa doktora gidilmelidir.

SOĞAN SUYUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Pek çok yararı olması ile bilinen soğan suyunun zararları da bulunmaktadır. Bunlar;