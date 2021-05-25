Soğanın faydaları nelerdir? Soğan ne işe yarar, nelere iyi gelir?

Türk mutfağında çok önemli bir yeri olan soğan temel mutfak ürünlerinden biridir. Soğan çiğ ya da pişmiş olarak tüketilirken suyu da sağlık problemleri için kullanılan bir yöntemdir. Mineral ve vitamin deposu olan soğanın faydaları, tüketim çeşitleri kişiler tarafından sıklıkla araştırılırken yan etkileri de merak konusudur. Bu yazımızda soğan hakkındaki tüm detayları sizler için hazırladık.

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Soğan iki farklı şekilde tüketilir. Çiğ ve kuru soğanın faydaları farklılık gösterir. Çiğ soğan faydaları çok fazla bilinmez. Ancak iltihaplanma için en faydalı iyileştirici bileşenlerine sahiptir. Bunun yanı sıra yüksek kolesterolü düzenler, antioksidanlar sayesinde kalp hastalıklarında da koruyucu bir kalkan görevi görür. Enfeksiyonları hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan çiğ soğan, içeriğinde bulunan farklı 25 antioksidan ile bağışıklık sorunlarını da ortadan kaldırır.

SOĞANIN CİLDE FAYDALARI

Soğan birçok hastalıkla mücadele ettiği gibi cilt sağlığı için de önemli besin kaynağıdır. Bilinen önemli faydaları ise;

Düzenli kullanıldığı zaman sivilce ve yara izlerinin azalmasına neden olur.

Cildinizin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Cildi besleyerek ışıltılı bir görünüm sağlamaktadır.

Ciltte etkili olabilecek Enfeksiyon türlerini de önemli ölçüde engeller.

En önemli özelliklerinden biri de cildinizin erken yaşlanmasını engeller.

Eğer hassas bir cilde sahipseniz güneşten gelen zararlı ışınlardan da soğan suyuyla cildinizi koruyabilirsiniz.

KURU SOĞANIN FAYDALARI

Kuru soğan ve çiğ soğan düzenli tüketildiği takdirde benzer faydaları sağlar. Çiğ soğanın yanı sıra kuru soğan nelere iyi gelir? sorusu da en çok araştırılan konulardan biridir. Kuru soğanın sağladığı faydalar şu şekildedir:

Antioksidan bileşenleri bağışıklık güçlendirir.

Krom elementi içerir. Bu sayede diyabeti dengeler.

Enfeksiyon oluşumlarını engeller.

Kalp sağlığını korur, kolesterolü düzenler.

Kansere karşı koruyuculuk sağlar. Böcek ısırığı durumlarında ağrı kesici bir etki sağlar.

İçeriğinde sülfür bulunduğu için beyin sağlığına katkı sağlar.

Sindirimi düzenler.

Kalsiyum özelliği ile kemik sağlığını korur.

SOĞAN NE İŞE YARAR?

Soğan pek çok farklı alanda kullanılır. Yemeklerin içerisinde vazgeçilmez bir malzeme olarak kullanılan soğan aynı zamanda bitkisel tedavi yöntemlerinde de işe yarar. Soğan cilt yaralarını iyileştirici özelliği de sahiptir.

SOĞANIN ZARARLARI

Soğan bazı kişilerde tüketildiğinde mide ekşimesi ve hazımsızlığa yol açabilir. Bunun yanı sıra basur hastalığı olan kişilerde kanamanın da artmasına neden olabilir. Soğan içerisinde kükürt de bulunur. Bu yüzde aşırı tüketilmesi alerjilere yol açar ve gıda zehirlenmesiyle de sonuçlanabilir.

SOĞAN VE MAYDANOZ KÜRÜ NE İŞE YARAR?

Soğan ve maydanoz kürü soğan suyu ve maydanoz suyu ile hazırlanır. Soğan ve maydanozun 5 dakika süre ile kaynatılması ve ılımasının ardından tüketilir. Soğan ve maydanoz kürünün fayda göstermesi için 15 gün boyunca kullanılmalı. Tüketim için önerilen sabah ve akşam olmak üzere bir bardak içilmelidir. Soğan suyu bekledikten sonra tüketilmez. Tüketimi için her zaman taze olarak hazırlanmalı. Kür hazırlanırken de çürümüş ve bayatlamış soğanları kullanmamaya özen göstermelisiniz.

KURU SOĞAN HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Kuru soğan alternatif tıpta en çok kullanılan malzeme olarak karşımıza çıkar. Tarihten gelen bu mucizevi bitkinin hangi hastalıklara iyi geldiği de merak konusudur. Kuru soğanın iyi geldiği hastalıklar arasında bronşit, grip ve nezle yer alır. Kuru soğanda yer alan bu antioksidanlar hastalık sırasında ya da öncesinde koruma sağlar. Bunun yanı sıra vücuda direnç kazandırır. Gün içerisinde cilt zararlı ışınlara maruz kalır. Kuru soğan bu ışınlara karşı da koruyuculuk sağlar, cilt kırışıklıkların yavaşlamasına yardımcı olur. Kanser, enfeksiyon, kolesterol ve bağışıklık sorunlarına da iyi gelir.