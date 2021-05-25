Udi hindi yağı faydaları: Udi hindi yağı nasıl kullanılır?

Udi hindi tarçına benzeyen ve çubuk şeklinde sayılan bir Uzakdoğu Asya bitkisidir. Mide sorunu yaşayan, üst solunum yolları sıkıntısı olan kişiler için şifa deposuyken kış hastalıklarına da iyi gelir. İbrahim Saraçoğlu2nun da son dönemlerde sıklıkla tavsiye ettiği bir bitkidir. İbrahim Saraçoğlu udi hindi yağı tarifinde bal ile yapılan karışımları önerir. İşte udi hindi yağının tüm detayları…

UDİ HİNDİ YAĞI NEDİR?

Udi hindi yağı udi hindi ağacı meyvesinden elde edilir. Sadece Uzakdoğu Asya'da Çin'de yetişen bir bitkidir. Udi hindi ağaçları her zaman yeşildir ve 4 mevsim meyve verir. Taze hali içeriğinde taneleri olan fasulyeye benzer. Türkiye'de genel olarak kurutulmuş ve toz hali tüketilir. Udi hindi yağı da udi tozunun hakiki zeytinyağı ile güneşte bekletilmesi sonucu oluşur. Pek çok hastalığa şifa olan bu yağın düzenli ve yeterli miktarda kullanılması sonucunda herhangi bir yan etkisi bulunmaz.

UDİ HİNDİ YAĞI FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mide sorunlarına iyi gelerek iyileştirici etki sağlar.

Kış dönemi hastalıklarında sıklıkla tüketilir.

Doğal bir antibiyotik çeşididir. İltihap ve enfeksiyonlara karşı savaşır.

Boğaz ağrısını geçirir. Cinsel performansın artmasını sağlar.

Vücudun toksin ve mikroplardan arınmasını sağlar.

Solunum yolları tıkanıklığını ortadan kaldırır.

Ağız kokusunu yok eder.

UDİ HİNDİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Udi hindi yağı şu şekillerde kullanılır:

Çay olarak tüketilebilir.

Maskelerde kullanılabilir.

Bal ya da pekmez ile karıştırılarak tüketilebilir.

Su içerisinde birkaç damla eklenerek kullanılabilir.

UDİ HİNDİ YAĞI ZARARLARI

Udi hindi yapının düzenli tüketimde bir zararı yoktur. Ancak fazla tüketim ile birlikte vücutta beklenmeyen reaksiyonlar olabilir. Bu yüzden gün içerisinde udi hindi yağı tüketimi iki kaşığı aşmamalıdır.

UDİ HİNDİ YAĞI NASIL YAPILIR?

Udi hindi bitkisi kurutulmuş ve toz halinde satıldığı gibi hazır olarak yağ haliyle de satılır. Ancak evde udi hindi yağı yapılışı da araştırılan bir konudur. Udi hindi yağı yapımı için hindi tozu kullanılır. 1 kavanoz içerisine koyduğunuz iki çay kaşığı udi hindi tozu ve iki çay bardağı saf zeytinyağını iki hafta gibi bir süre ağzı kapalı olarak bekletin. Udi yağından daha iyi bir sonuç elde etmek için kavanozu güneş gören bir yere koyun.

UDİ HİNDİ YAĞI NE İŞE YARAR?

Udi hindi yağı burun ve boğaz iltihaplarında, mide ve bağırsak problemlerinde, bronşit, cinsel iktidarsızlık, düzensiz regl dönemi, reflü, idrar kaçırma, Aft ve guatr hastalıklarında işe yarayarak olumlu sonuçlar verir.

UDİ HİNDİ YAĞI NASIL İÇİLİR?

Udi hindi yağı ihtiyaca göre farklı şekillerde içilir ve kullanılır. Solunum yollarında bir iltihap için kullanılacaksa 15 gün boyunca gün içinde bir tatlı kaşığı tüketilmelidir. Bağırsak ve mide sorunları için 1 yemek kaşığı udi hindi yapı günde iki kez içilebilir. Bu uygulamaya 10 gün devam edin. Akciğer sorunları, astım, cinsel isteksizlik, idrar sorunları, adet dönemi düzensizliği gibi durumlarda ise bal ile 10 gün olmak üzere günde iki kez içebilirsiniz. Udi hindi yağı ağız içi yaralarda da iyileşme sağlar. Günde iki kez kullanarak hem iltihap ve yaraların iyileşmesini sağlar hem de ağız kokusunu önler.