Yüzüğünüz parmağınıza, ayağınız ayakkabınıza olmuyorsa dikkat

Vücuttaki salgı bezlerinin kontrolünden sorumlu olan hipofiz bezinde meydana gelen tümörlerin, akromegali denilen; el, ayak, çene ve dilde büyümeye, kısırlığa ve cushing hastalığına neden olabildiğini ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, "Değişen ayakkabı numarası, yüzüğün parmağa girmemesi, dişlerin hizasının bozulması, dilde meydana gelen büyüme, görme alanı bozukluğu, düzenli ve şiddetli baş ağrıları bu tümörün belirtisi olabilir" dedi.

Beyinde yer alan ve fındık tanesi büyüklüğünde olan hipofiz bezi, bir orkestra şefi gibi hormon salgılayan bezlere emir vererek; büyümeyi, kalp atışını, üremeyi kontrol eder ve vücudun belirli bir düzende çalışmasını sağlıyor. Hipofiz bezinde meydana gelen tümörler ise hangi hormon hücresinin etkilendiğine bağlı olarak değişir.



KISIRLIĞA BİLE NEDEN OLABİLİR

Hipofiz bezi tümörlerinin genellikle belirti vermeden kişiyle birlikte yaşamına devam ettiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, "Tümör fazla büyüyüp göz sinirlerine baskı yaparsa hasta görme kaybı, çift görme gibi şikayetlerle gelebiliyor. Şiddetli baş ağrısı bir diğer belirtisidir; ayrıca prolaktin üreten hücrelerden kaynaklanan bir tümörse, kadınlarda memeler büyür, hassaslaşır ve süt salgılamaya başlar, adetler düzensizleşir. Hem erkekte hem de kadında kısırlık yapabilir. ACTH hormonunun fazla üretilmesi sonucu cushing hastalığı gelişebiliyor. Hasta kilo almaya başlıyor, yüz yuvarlaklaşıyor. Ciltte kolay zedelenme, kıllanma, kolay moraran bir cilt, ensede yağ toplanması, kemik ve sırt ağrıları bu hastalığın belirtisidir" dedi.





EL VE AYAKLARDA BÜYÜME MEYDANA GELİYOR

Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinden çok fazla miktarda büyüme hormonu salgılanması sonucu akromegali denilen hastalığın meydana geldiğini anlatan Prof. Dr. Şenoğlu, "Bu hastalıkta el ve ayaklarda ciddi bir büyüme meydana gelir. Örneğin; kişinin ayakkabısı ayağına, yüzüğü parmağına olmamaya başlar. Alın öne doğru çıkıntı yapar. Burun, dil büyür, cilt kalınlaşır. Kişinin sesi değişir, dişler daha ayrık hale gelerek hizası bozulur. Ayrıca bu hastalıkta diyabet, horlama ve uyku apnesi gibi yan belirtiler de görülür" diye konuştu.

Hipofiz bezi tümörlerinin endoskopik; yani kapalı yöntemle burun deliklerinden girilerek gerçekleştirildiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ercan Pınar, "Operasyona Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Beyin Cerrahisi Uzmanı aynı anda giriyor. Operasyonda, sinüslerden girilerek hipofiz adenomlarına alt taraftan ulaşılıyor. Böylece tümörü daha yakından, geniş açıdan görebilme ve tümörü boşaltma şansımız oluyor. Hastalar daha erken dönemde taburcu olarak konforlu bir dönem geçiriyor. Üstelik operasyon sırasında hipofiz bezine olabilecek olumsuz etkiler de minimuma indirilmiş oluyor. Bu bir ekip işi" şeklinde konuştu.