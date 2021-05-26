Bakan yardımcısı Birinci: E-Nabız kullanıcı sayısı 42 milyonu buldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen sağlıkta gelecek, dijital sağlık, akıllı hastanelerin sağlığa getirecekleri vizyon ana temalı kongrenin sağlığın tüm paydaşlarına da ufuk açıçı izler bırakacağına inanıyorum" sözleri ile konuşmalarına başlayan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Ülkemizin, savunma sanayi ile birlikte en güzide sektörlerinden birisi, dijital sağlık sektörü. Dijitalleşmenin en temel yapı taşlarından birisi standardizasyon, standardize edemediğiniz hiçbir şeyi dijitalleştiremiyorsunuz. Bu hareket noktası ile Türkiye'de dijital sağlığın sorunsuz bir şekilde dijitalleşmesini sağlamak için de tüm dijital altyapımızı güçlü bir standardizasyon sağlayan ulusal sağlık veri sözlüğü sistemine entegre etmiştik "dedi.

"YAPAY ZEKA KULLANIYORUZ"

Sağlık Bakanlığı açısından bilgi sistemlerinin değerlendirilmesine değinen Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlık hizmetini çok daha kolay ve erişilebilir hale getiren ilk kez 2010 yılında uygulamaya giren Merkezi Hekim Randevu Sistemi dünyadaki en büyük portal ve dünyadaki sağlıkla ilgili randevu sayısı en yüksek sistem. Günlük randevusu 600 bine kadar çıkabilen bir sistem. Sağlıkta dijitalleşmede olumlu anlamda kırılmanın olduğu sene 2014'deki atölye çalışmaları. Yapay zeka araçlarına atmosfer oluşturan adım, bizim göz bebeğimiz kişisel sağlık sistemi E-Nabız. 2015'den bu yana 83 Milyon vatandaşımıza hizmet ediyor, şu an itibarıyla yaklaşık 42 milyon kullanıcısı ile dünyanın en fazla kullanıcısına sahip kişisel sağlık sistemi." şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN DİJİTALLEŞMİŞ SAĞLIK BAKANLIĞI BİZİZ"

Bakan Yardımcısı Dr. Birinci tamamen yerli sistemleri Türk Mühendisler ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bütün bunları yaparken, bir veri güvenliği problemi olmaması için, her türlü veriyi kapalı ve güvenli bir ağın içerisine koyduk. Şu an dünyadaki en büyük kamunet projesi kabul edebileceğimiz şekilde yaptık bunu. Bu kadar büyük bir sağlık verisinin, bu mahremin, dışarıdan sızmalara kapalı olması gerekiyor. Dünyadaki büyük saldırılardan Türkiye'nin etkilenmediğini duymuşsunuzdur. Bunun bir sebebi de biz hiçbir şekilde yabancı veri tabanı kullanmıyoruz, tamamen yerli sistemler ve Türk mühendisler ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DİJİTALLEŞMENİN EN TEMEL YAPI TAŞLARINDAN BİRİSİ STANDARDİZASYON"

Gerçekleşen teknolojik değişimlerin en büyük yansımalarından birinin akıllı hastanelerin ortaya çıkması olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Akıllı hastanelerin faydalarını saymakla bitiremeyiz ama en çok ön plana çıkan ölüm oranlarında azalma, risk bazlı ölüm oranında %7 azalma, ortalama teşhis oranında %40 iyileşme, hastanelerdeki yatış süresinde %22 azalma, verimliliğin %60'lara varan oranda artışı gibi faydalarının yanı sıra kliniğe ayrılan vaktin ciddi oranda artması ile eğitimlerine sağlanan bilgilerin çok ciddi oranda artmasıdır. Proje ve hedeflerimizi de belirlemiş olduğumuz ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiriyor, yeniliklere ayak uydurmak ve hatta yeniliklere öncü olmanın gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda en büyük hedeflerimizden biri de gerçekleştireceğimiz projelerimiz ile sağlık ve teknolojik alt yapımızı güçlendirmek ve sağlık alanında ülkemize katkılar sağlamak olacaktır"şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından, sağlıkta gelecek, dijital sağlık ve akıllı hastaneler konuları bir bütün olarak ilk defa ele alındı. MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un moderatörlüğünde gerçekleşen "Sağlıkta Gelecek, Dijital Sağlık ve Akıllı Hastanelerin Sağlığa Getirecekleri Vizyon" konulu E-Konferans'a Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Üyesi & TUSKA Başkanı Figen Çizmeci Şenel, Türk Philips CEO'su Haluk Karabatak, Siemens Healthineers Türkiye In Vivo Dijital Sağlık Müdürü Onur Ağuş, Dubai Fakeeh Üniversite Hastanesi CEO'su Dr. Fatih Mehmet Gül ve MTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe katıldı.