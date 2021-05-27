Diyette kestane yenir mi? Kestane zayıflatır mı, günde ne kadar tüketilmeli?

Kış aylarında çiğ ya da pişirilerek tüketilen kestane doğal bir besin deposudur. Cilde ve pek çok hastalığa iyi gelen kestane kış yemeklerinde de sıklıkla kullanılır. Lifli bir besin olduğu için glemisik oranı yüksektir. Glemisik sayesinde kan şekeri daha yavaş bir şekilde yükseliş gösterir. Bu da sağlık açısından önemli bir yere sahiptir. Peki kestane hakkında bilinmesi gerekenler, kestanenin faydaları nelerdir?

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kestane diyabetin artmasını ya da oluşmasını engeller. Kan şekerini düzenler.

Cildi besleyici bileşenlere sahiptir.

Kırmızı kan hücrelerini destekleyen B vitaminini içerir.

Sinir sistemine fayda sağlar.

Karbonhidrat oranı ile enerji verici bir etkiye sahiptir.

Mineral oranı fazla olduğu için kemik gücüne de katkı sağlar.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kansere karşı koruyuculuk sağlar.

Çöl ayak hastaları için tüketilmesi önerilir. Gluten içermez.

DİYETTE KESTANE YENİR Mİ?

Kestane bileşenleri arasında karbonhidrat bulunur ve bu karbonhidratlar diğer besin maddelerinde yer alanlara göre daha ağır emilir. Kestanenin içeriğinde yüksek karbonhidrat vardır ve 100 gramında 135 kalori bulunur. Bu yüzden tüketiminde dikkat edilmesi önerilir.

KESTANE HANGİ ORGANA İYİ GELİR?

Kestanenin insan sağlığına pek çok yararı bulunur. Ancak en fazla faydasını gösterdiği organlar karaciğer ve midedir.

KESTANE GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kestane tüketimi için önerilen günde 10 adettir. 10 adet kestanenin karşılığı bir elmaya denk gelir. Günde tüketilen 10 adet kestane ile 8 gramlık lifi alabilirsiniz. Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için tüketmeniz gereken kestane ise 100 gramdır.

Kestanenin insan vücuduna faydaları

Kestane yüksek karbonhidrat içerse de belirlenen oranda tüketildiğinde diyet dönemini dengeler. Bunun yanı sıra mide ve karaciğere de iyi gelir. Kestanenin insan vücuduna faydaları arasında kansere karşı koruma sağlaması, bağışıklığı güçlendirmesi, sinir ve bağışıklık sistemine katkı sağlaması yer alır.

HAMİLELİKTE KESTANENİN FAYDALARI

Hamilelikte kestane yemek pek o açıdan fayda sağlar. Gebelikte tüketilen kestanenin hamile anne adaylarına ve bebeklerin gelişimine faydaları ise şunlardır:

Gebelik kaynaklı anne adaylarında pelvis kası ağrısı oluşur. Düzenli kestane tüketimi bu ağrıların daha hafif geçmesine yardımcı olur.

Kestane yorgunluğu azaltır, dinçlik verir.

Kestane tüketimi mide sorunlarına iyi gelir. Bağırsak problemlerini düzenler.

Riboflavin zengini olan kestane ağız yaralarının oluşmasını engeller.

Hipertansiyona iyi gelir.

C vitamini oranı ile diş ve kemik sağlığını güçlendirir.

Anne adaylarının hamilelik dönemlerinde kestane yemeleri bebeklerin fetal gelişimine de katkı sağlar.

Vücutta meydana gelen şişkinlikleri azaltır.

Annenin ihtiyacı olan yağ ve amino asidi karşılar.

Mide bulantısını azaltır.

Potasyum ihtiyacını karşılar.

KESTANENİN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Kestane vitamin, mineral ve lif açısından çok güçlü bir besin maddesidir. Bu bileşenler sayesinde insan vücudunun gün içinde ihtiyaç duyduğu besinler karşılanır. Özellikle diyet döneminde kestane tüketimi kan şekerinin yükselmesini yavaşlattığı için hızlı kilo alımını engeller. Kestanenin içinde yer alan besin maddeleri ise aşağıdaki gibidir: