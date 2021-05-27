Hipertansiyona karşı dikkatli olun

Levent, tansiyonun ise kalp tarafından vücuda pompalanan kanın damar duvarına yaptığı basınç olduğunu kaydetti. Levent, "Kalp hızınız ve damar direnciniz tansiyonun derecesini belirler. Kalp hızı arttıkça ve damar direnci arttıkça tansiyonunuz o kadar yüksek olur. İki değeri vardır, büyük (sistolik ) tansiyon kalbiniz attığında damardaki basıncı gösterir. Küçük (diyastolik) tansiyon ise kalbiniz dinlendiğinde damardaki basıncı gösterir. Birçok faktör hipertansiyon riskini arttırır Hipertansiyonu arttıran risk faktörlerin ise fazla kilolu veya şişman olmak. Yaşlandıkça risk artar, Ailede hipertansiyon öyküsü varsa risk artar. Hareketsiz yaşam tarzı ile birlikte erkeklerde risk daha yüksektir fakat kadınlar menopoza girdikten sonra risk altındadır. Sigara ve alkol kullanmak, yüksek düzeyde stres, tansiyonda artışa neden olabilir. Yüksek kolesterol, diyetinizde çok fazla tuz olması ve diyetinizde çok az potasyum olması hipertansiyon riskini arttırmaktadır" dedi.





''SAĞLIKLI YAŞAM TARZI İLE HİPERTANSİYON RİSKİNİ AZALTIN''

"Tehlikeli bir hastalık olmasına rağmen hipertansiyon kolaylıkla tanı konabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır" diyen Uzm. Dr. Hasan Levent hipertansiyonda tanı ve tedaviyi şu şekilde açıkladı:

"Tansiyon sağ koldan tansiyon aleti ile ölçülür. Tansiyon 100/60 ile 120/80 arası ise normal, 130/80 ve üzeri ise hipertansiyon, 180/120 ve üzerinde ise hipertansif yani kriz gerçekleşir. Bu durum acil tedavi gerektiren bir durumdur. Hipertansiyon tedavisinde sağlıklı yaşam tarzı 1. basamak tedavisidir. Sağlıklı yaşam tarzının yeterli olmadığı durumlarda doktorunuz, 2. basamak tedavisi olarak tansiyon düşürücü ilaçlar reçete edecektir . Sağlıklı yaşam tarzı, hipertansiyonu ve bununla ilişkili kalp krizi, felç, kalp yetmezliği gibi komplikasyonları önlemede yardımcı olması bakımından çok önemlidir" diye konuştu.



''YÜKSEK TANSİYON HASTALARINA UZMANINDAN ÖNERİLER''

Hipertansiyon riskine karşı tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Hasan Levent açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı beslenerek, çok çeşitli besleyici, vitamin ve mineralden zengin yiyecekler tüketin. Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekleri azaltın. Sağlıklı kiloda olun. Düzenli egzersizler yapın. Haftada 5 gün 30 ar dakika egzersiz (yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binme, yüzme) yapılabilir. Stresi azaltmak, mutluluk ve üzüntülerinizi paylaşmak, meditasyon, yoga, hobi edinmek hipertansiyon riskini azaltmaktadır. Günde 8-10 su bardağı su tüketilmelidir. Sigara ve alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır.''

