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Giriş Tarihi: 28.5.2021 11:03

Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor yüzde 98,2 tespit edildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor yüzde 98,2 tespit edildi

(ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmaya göre, iki doz Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronoVac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikoru yüzde 98.2 tespit edildi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, araştırmanın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde çalışan 282 sağlık çalışanında yapıldığını ve 3 aşamadan oluştuğunu belirtti. Sonuçlarını paylaştıkları çalışmanın ilk aşama olduğunu belirten Prof. Dr. Tanır, araştırmadaki amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen inaktif SARS-CoV-2 (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tanır, çalışmada iki doz aşı uygulanan sağlık çalışanlarında oluşan bağışıklık cevabının (antikor) incelendiğini, çalışma sonuçlarına göre yüzde 98,2 gibi yüksek oranda tespit edilebilir antikor geliştiğini saptadıklarını kaydetti.

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Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor yüzde 98,2 tespit edildi
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