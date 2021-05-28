Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor yüzde 98,2 tespit edildi

ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, araştırmanın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde çalışan 282 sağlık çalışanında yapıldığını ve 3 aşamadan oluştuğunu belirtti. Sonuçlarını paylaştıkları çalışmanın ilk aşama olduğunu belirten Prof. Dr. Tanır, araştırmadaki amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen inaktif SARS-CoV-2 (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tanır, çalışmada iki doz aşı uygulanan sağlık çalışanlarında oluşan bağışıklık cevabının (antikor) incelendiğini, çalışma sonuçlarına göre yüzde 98,2 gibi yüksek oranda tespit edilebilir antikor geliştiğini saptadıklarını kaydetti.