Hamileyken koronavirüse yakalandı... Entübe edilen kadının bebeğiyle ilk buluşması

"GEBELERİN GERÇEKTEN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR"

Dr. Adıyeke, gebelerde Kovid'e bağlı yoğun bakım yatışlarının son dönemde artmasının ve klinik seyirlerinin de kötü gitmesinin kendilerini de zorladığını belirterek, "Gebelerin de genç oldukları için daha cesur davranmaması, buna güvenmeyip, hastalığı ağır geçirebileceklerini bilmeleri ve kendilerini korumaları gerekiyor. Çünkü biz gerçekten yoğun bakımda bu süreci çok zor yaşıyoruz. Zeynep de o hastalarımızdan biriydi. Çok ağır bir süreç geçirdi. O iyileşti ama kötü sonuçlanan, kaybettiğimiz gebelerimiz de oluyor. O nedenle gerçekten çok dikkat etmeliler. Gebelerde istediğiniz her ilacı kullanamıyorsunuz. Evet anne sağlığı daha önemli ama bebeği de korumakla yükümlüsünüz. Bu süreç hekimi çok zorluyor açıkçası. Ne bizim, ne gebelerimizin bu zorluklarla karşılaşmaması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gibi basit önlemleri gerçekleştirmek çok daha kolay" diye konuştu.

"GECE GÜNDÜZ BEBEK GİBİ BAKTILAR ZEYNEP'E"

Kovidde ağır tablonun genellikle ikinci trimester denilen gebeliğin 6'ncı ayından sonra görüldüğüne işaret eden Dr. Adıyeke, "Genellikle ikinci trimesterin sonu üçüncü trimesterin başında geliyor gebe Kovid hastaları yoğun bakıma. Çünkü hem solunum sıkıntısı çekiyor, hem de beraberinde karın içi basıncı da arttığı için anne, solunumunu yönetemez hale geliyor. O nedenle de son trimesterde daha çok gebe oldu yoğun bakımlarda. Ali'yi bütün ekip çok merak ediyordu. Çünkü yoğun bakım sürecinde hemşirelerin çok büyük bir emeği ve desteği var. Duygusal bir bağ kuruyorlar hasta ile. Her ne kadar profesyonel yapsanız da bu işi, çok zor, duygusal kısmını atmıyorsunuz bir kenara. Onların da emeği çok fazla, gece gündüz Zeynep'e gerçekten bebek gibi baktılar tüm hastalara olduğu gibi. Dolayısıyla Ali'yi de merak ediyorlardı, ben de onlara söz verdiğim için fotoğrafını yollayacağım hepsine" ifadelerini kullandı.