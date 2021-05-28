Pandemide alınan kilolardan mide botoksuyla kurtulun

Pandemi boyunca yaşanan evde kalma zorunluluğu ve buna bağlı hareketsizliğin getirdiği fazla kilolar, pek çok kişinin güncel sorunu. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen ancak diyetlerden fayda görmeyen ve ameliyat olmaktan çekinen kişiler için ameliyatsız yöntemler son dönemde sıkça tercih ediliyor. Bunlardan biri olan 'mide botoksu', tam da yaz öncesi sağlıklı kilo vermek isteyenler için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fikret Düşünceli, mide botoksu hakkında merak edilen soruları yanıtladı…

Mide botoksu nedir? Hangi amaçla yapılır?

Mide botoksu, endoskopik yöntemle yapılan bir uygulamadır. Ameliyat yapılmadığı ve kesi, dikiş izi olmaksızın uygulandığı için bir nekahat süresi de gerektirmez.

6-8 saat açlık ardından yapılan bu işlem, öncesinde herhangi bir ilaç ya da hazırlık gerektirmez. Endoskopi yapılarak midede gastrit, ülser vb hastalıkların olup olmadığı kontrol edilir. Eğer botoks yapılmasını engelleyecek bir durum yoksa endoskopik olarak botoks uygulaması yapılır.

Nasıl uygulanır?

Aynı estetik amaçlı yapılan botoks gibi uygulanır. Yüz bölgesinde botoks 25-50 ünite kullanılırken midede bundan çok daha fazla miktar kullanılmış oluyor, tek farkı bu. İçeride özel bir enjeksiyon iğnesi ile endoskopun içinden geçilerek yapılan bu işlem sayesinde midenin 3 bölgesine 3 flakon botoks uygulaması yapılır. Toplamda 300 ünitelik botoks (botulinum toksini) verilir.

Etkisi ne zaman başlar?

Mide botoksu, mide kasının çalışmasını, kasılmasını engelleyerek midenin boşalmasını geciktirmeyi sağlar. Yemeği yedikten sonra yemek midenizde daha uzun süre kalır, açlık hissinizi bastırır. Böylelikle daha geç acıkırsınız, midenizdeki doygunlukla beraber az yemeniz sağlanır. İşlemin etkisi 5 - 7 gün sonra görülmeye başlanır.

Mide botoksu kimler için uygun bir yöntem?

Mide botoksu öncelikle fazla kiloya sahip ama ameliyat olmayı gerektirecek kadar yüksek kilosu (yüksek vücut kitle indeksi ) olmayanlar için uygun bir işlem. Ameliyat yapmak için beden kitle indeksinin 35'in üzerinde olması veya 30'un üzerinde olup eşlik eden yüksek tansiyon, diyabet gibi hastalıkların olması lazım. Obezite ameliyatları için tıbbi endikasyon dışında kalan kişiler, mide botoksu yaptırabilir. Kısaca fazla kilosu olan herkes için uygulanabilir bir yöntemdir.

Kaç kilo vermek mümkün?

5 – 6 ay içinde vücut ağırlığının yüzde 10'u civarında kilo vermek mümkün. 170 santimetre boyunda olup 85 kilo olan birine faydalı olurken 140 kilo olan bir kişi mide botoksu yaptırırsa hastanın vücut ağırlığının yüzde 10 unu kaybetmesi onun için anlamlı olmadığından hasta açısından ciddi bir fark yaratmaz.

Mide botoksunun etkisi ne kadar sürer?

Botoksun yarılanma ve etki süresi cildimizde ne kadar devam ediyorsa midede de etkisi aynı şekilde görülür. Kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 4 - 6 ay etkilidir. Etkisi olumlu olan kişilerde 3 kez ardışık olarak yapılıp, yaklaşık 1,5 yıl içerisinde vücut ağırlığınızın yüzde 25 – 30'unu kaybetmeniz sağlanabilir.

Alerjik reaksiyona yol açar mı?

Botoks alerjisi çok çok nadir görülen bir durumdur. Estetik amaçlı botoks uygulanan hasta grubuna giren herkese mide botoksu yapılabilir. Mide kasının içine uygulandığı için mideye giren besinlerle veya ilaçlarla herhangi olumsuz bir etkileşimi olmaz.

Ne zaman ilk yemek yenebilir?

Mide botoksu uygulaması sonrası kendinize geldiğiniz andan itibaren ne istiyorsanız yiyebilirsiniz. Bir süre sıvı beslenme zorunluluğu veya özellikle önerilen bir besin yok. Ancak bazı durumlarda mide botoksunun yanında diyetisyen önerisi verilerek aynı zamanda bazı ilaçlarla da kombine edilerek elde edilecek fayda artırılır.

Mide botoksunun avantajları;