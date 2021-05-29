Hızlı Kovid-19 testinin iç mekanlarda etkinliğini kanıtlandı

ÇAPRAZ KONTROL İÇİN PCR TESTİ VE HÜCRE KÜLTÜRÜ ANALİZİ YAPILDI

Konser girişinde N95 maskesi alan tüm katılımcıların konser salonu girişinde alın vücut ısısı ölçüldü. Katılımcıların, maskelerini çıkartmamaları şartıyla 900 kişi kapasiteli konser salonunda isteğe bağlı olarak fiziksel mesafe bırakmadan şarkı söylemelerine ve dans etmelerine izin verildi. İç mekan sıcaklığı ve karbon dioksit ölçümleri düzenli olarak ölçüldü. Bu kişilerden alınan örnekler, ayrıca çapraz kontrol için PCR testlerine ve hücre kültürü analizine tabi tutuldu. Hızlı antijen testi negatif veren kontrol ve deney grubundan sadece birer kişinin PCR testinin pozitif çıktığı ve iki grubun tamamının hücre kültürü analizinin, hızlı test gibi negatif sonuç verdiği tespit edildi.