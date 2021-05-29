Sınav döneminde beslenmeye dikkat

Diyetisyen Atasoy sınav döneminde dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirterek" Doğru beslenmeyle yoğun stres, mide bulantısı, baş dönmesi, kilo alma ya da verme gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz. Sınav hazırlık dönemin de 3 ana, 2-3 ara öğün şeklinde dengeli beslenmeyi öneriyorum. Ara öğünlerde hem kan şekerinin ani iniş çıkışlarını hem de çocuğun dikkat dağınıklığını engelleyecek, stresi azaltacak gıdaları seçmeliyiz. Sınav öncesi ve sınav sırasında basit şeker içeren çikolata, tatlı ve bisküvi gibi gıdalardan uzak durmalıyız. Hazırlık döneminde fazla miktarda basit şeker içeren gıda alımı, kan şekerinde ani yükselme ve düşme yaratarak dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu ve uyku halini beraberinde getirebilir.

Unutulmamalıdır ki; sınav sırasında başarıyı etkileyen mucize besin yoktur. Ancak sınava hazırlık dönemi boyunca tüm besinleri içeren yeterli ve dengeli beslenme, hem fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkiler, stres etkilerini azaltır, hem de sınav başarısına katsı sağlar.

Beynin enerji ihtiyacını karşılayacak en önemli öğün kahvaltıdır bundan dolayı kahvaltı, yeterli ve dengeli hazırlanmış besinlerden oluşmalıdır. Akşam yemeğinden sabah kahvaltıya kadar geçen sürede vücut besinlerden sağladığı enerjinin neredeyse tamamını kullanır. Sabah kahvaltı yapılmadığında beyin fonksiyonları için gerekli enerji sağlanmaz ve yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılamada azalma görülebilir. Sınava bir hafta kala, haftada 3-4 gün mutlaka balık eti tüketilmelidir. Omega 3 kaynağı olarak zengin olan balık hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi ve konsantrasyonu arttırır. Ayrıca sınava hazırlık dönemi boyunca öğrencinin her sabah 1 tam ceviz içi – omega 3 kaynağı tüketimi konsantrasyonu arttırmak için oldukça önemlidir. Beyin işlevleri ve sinir sistemin de görev alan B grubu vitaminler oldukça önemlidir. Bu nedenle ekmek olarak, kan şekerinin de dengeli seyretmesini sağlamak, zengin B vitamini kaynağı olması nedeniyle mutlaka tam buğday / çavdar ekmekleri tercih edilmelidir. Ara öğün olarak 3-4 adet kara erik kurusu + 1 tam ceviz içi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir seçenek olabilir. Gündüz tüketildiğinde uyku şikayetlerine sebep olması nedeniyle süt yoğurt ve ayran gibi gıdaları yatmadan 2.5 saat önceki ara öğününüzde tercih edebilirsiniz.

Eğer kabızlık şikayeti yoksa çocuğunuza her gün mutlaka 1 muz yedirin, hem serotonin- mutluluk hormonu salgılanmasını tetikler, hem de zengin potasyum kaynağıdır. Dolayısıyla dikkat dağınıklığını da engellemiş olursunuz.

Sınavdan bir gün öncesi için tavsiyeler

Sınavdan bir gün önce denenmemiş bir besini tüketmeyin. Bu, hazımsızlık, gaz veya bağırsak düzeninde bozulmaya sebep olabilir.

Mümkünse dışarıda yemek yemeyin ve evde az yağla pişirilmiş yemekleri tercih edin. Rahat bir uyku için uykudan 1-2 saat önce kafein içeren içecekler yerine bitki çayları tüketebilirsiniz.

Stres ve gerilimin arttığı dönemde bazıları, çikolata veya tatlı yiyerek kendini rahatlatır. Aşırı miktarda şeker ve yağ tüketimi, bağırsak hareketlerini bozabilir ve kan şekeri dengesini bozarak dikkat dağınıklığına neden olabilir.

Sınavdan bir gün önce tatlı ihtiyacınızı sütlü ve meyveli tatlılar, kuru meyvelerle bastırmaya çalışabilirsiniz..

Sınavdan önceki gün sindirim rahatsızlıkları ve zehirlenmelere yol açabileceği için açıkta satılan yiyecekleri tercih etmeyiniz.

Sınav sabahı kahvaltı örmek menü

2-3 dilim tam buğday/çavdar ekmeği, 1 adet yumurta, 1-2 dilim peynir, 1 tatlı kaşığı bal, reçel veya 1 meyve ya da 2-3 kuru kayısı, Domates, salatalık, biber, 4-5 zeytin, 1 bardak süt (daha önce içme alışkanlığı varsa)