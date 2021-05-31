ABD'li kanser hastası ülke ülke gezdi, şifayı Türkiye'de buldu

Ülkesinde gırtlak kanseri teşhisi konan ABD'li Thilo Johannes tedavi için kapı kapı, ülke ülke dolaştı. Şifayı Türkiye'de Türk hekimlerinde buldu. Baş-boyun ağrıları yaşamasına rağmen hastaneye gitmeyi sevmeyen Johannes, ağrılar artınca gittiği doktorda gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. İstanbul'daki özel bir hastanede sağlığına kavuşan Thilo Johannes, "Türkiye'de kendimi ülkemde gibi hissettim. Kanserden tamamen kurtulmuş bir şekilde özgür bir adam olarak ülkeme dönüyorum ve ömrümün geri kalanında etrafımdaki herkese Türkiye'de gördüğüm tedaviyi anlatacağım. Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına dünyanın her yerinde gözüm kapalı kefil olurum. Onlar benim hayatımı kurtardı" diye konuştu.

65 yaşındaki Amerikalı Thilo Johannes Bayer, baş-boyun ağrıları yaşıyordu ama hastaneye gitmeyi sevmediği için çok da umursamıyordu. Ancak ağrıları artınca ülkesinde gittiği doktorda kötü haberi aldı. Yapılan tektik ve kontrollerin ardından Thilo Johannes'e gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Kanser olduğunu duyunca çok korkan Thilo Johannes hemen hastalığıyla ilgili araştırmalara başladı.

"İYİLEŞECEĞİME İNANDIM"

Önce Amerika'da sonra da Ukrayna'da çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran Amerikalı Thilo bir türlü kendini güvende hissetmedi. Araştırmaya devam ederken bir arkadaşının vasıtasıyla tedavi için Türkiye'ye geldi. Türk doktorlarıyla tanıştıktan sonra iyileşeceğine inandığını söyleyen Thilo Johannes Bayer "Hiç düşünmeden kendimi Prof. Dr. Merdan Fayda'ya emanet ettim" diyor.

"TEDAVİYE TAM YANIT ALDIK"

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda, tedavi sürecini şöyle anlattı: "Hasta bize geldiğinde boyundaki kitlesinden biyopsi alınmıştı. Biyopsi sonucunda yurt dışından tespit edilen gırtlak kanseri değil, aslında HPV (Human Papilloma Virüs) ilişkili kaynaklandığı yeri belli olmayan baş boyun kanseri olduğunu gördük. Yapılan PET incelemesinde ve ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinde hastalığın kaynağını oluşturabilecek bir odak saptanmadı. Akciğerdeki lenf bezelerinde şüpheli tutulumlar olması üzerine göğüs hastalıkları tarafından EBUS eşliğinde biyopsi alındı. Biyopsi temiz geldi. Hasta sigara içicisi olmadığından tedaviye radyoterapi ve birlikte kemoterapi ile devam edilmesine karar verildi. Hastamız zorlu radyokemoterapi sürecini atlattı ve iyi yanıt alındı. 7 hafta yani 35 gün boyunca boş boyun bölgesine yönelik radyoterapi gördü. Kontrol PET çekimlerinde hastanın tedaviye tam cevap verdiği ve tümörün yok olduğunu gördük. Hastamız ülkesine huzurla döndüğü için çok mutluyuz."

"ÜLKEME ÖZGÜR VE MUTLU DÖNÜYORUM"

Hastalıktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Thilo Johannes Bayer; "Türkiye'de kendimi ülkemde gibi hissettim. Şimdi kanserden tamamen kurtulmuş bir şekilde özgür bir adam olarak ülkeme dönüyorum ve ömrümün geri kalanında etrafımdaki herkese Türkiye'de gördüğüm tedaviyi anlatacağım. Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına dünyanın her yerinde gözüm kapalı kefil olurum. Onlar benim hayatımı kurtardı" diye konuştu.