Çocuklarda ayrılık kaygısı nasıl önlenir?

Ayrılık kaygısı çocuğun gelişimsel olarak bağlandığı başlıca kişilerden ayrılma ile beraber uygunsuz ve aşırı kaygı hissetmesidir.3,5 - 4 yaşlarında bir çocuğun odasının ayrılmamış olmasını, çocukta kaygı problemlerinin gelişmesiyle ilişkili buluyorum.4 yaşını geçmiş olmasına rağmen hala ebeveyni ile aynı odada yatan çocuklarda en çok da; karanlık, yalnızlık ve hayali varlıklar korkusu gözlemliyorum.

PEKİ BU DURUMDA ÇOCUĞA NASIL YAKLAŞILMALI ?

Çocuğum yalnız uyumaktan korkuyor diye onunla birlikte aynı yatakta hatta aynı odada uyumayın. Ona yalnızca uyuyana kadar, yanında oturarak okuduğunda hikayelerle eşlik edin. Çocuğun uyuyunca odayı terk edin.

Gece yarısı çocuğun yanına gelse bile onu yatağınıza almayın, onunla birlikte onun odasına gidin ve yine yanında oturarak ona şefkatli dokunuşlarınla eşlik edin.

Biraz sabredin çünkü çocuğunuz birey olmaya çalışıyor, özgüvenini geliştiriyor, kaygılarıyla baş etmeyi öğreniyor. Aksini yapmaya devam ederseniz çocuğun senden ayrışamaz ve bağımlı bir kişilik inşa etmeye başlar. Bu durumun ilk ayağı da Ayrılma Kaygısı Bozukluğu'dur, çocuklarda ilk görülen kaygı bozukluklarından biridir ve diğer kaygı bozukluklarının da ilk durağıdır.

Konu ile ilgili zorlandığınızı düşünüyorsanız problemi hiç ertelemeden bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin.