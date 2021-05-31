Dünya Tütünsüz Günü’nde ‘Sigarayı bırakmaya söz ver’ çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tütün ve tütün ürünleri kullanımı, küresel ölçekte her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde bu rakamları bir kez daha hatırlatan TÜSAD, pandemi nedeniyle her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz sağlıklı nefesler için "Tütünü bırakmaya söz ver" çağrısı yaptı.



SİGARA DUMANINDA 4 BİNE YAKIN KİMYASAL MADDE



TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. H. Volkan Kara, sigara dumanında katran, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum ve aseton başta olmak üzere, 4 bine yakın kimyasal madde olduğunu belirtti. Tütünün bağışıklık sistemini baskılayarak hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını ifade eden Kara, "Sigara dumanındaki maddelerden 250'si zehirli ve zararlı, 50'ye yakını ise kanser yapıcıdır. Ayrıca, tütün dumanının vücudun DNA'sına kalıcı hasarlara neden olduğu ve başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın ortaya çıkma olasılığını arttırdığı da biliniyor" dedi.





BEBEKLER VE YAŞLILAR ETKİLENİYOR



Sigara dumanından en çok bebekler, çocuklar, engelliler ve ileri yaş grubunda yer alan bireylerin etkilendiğini dile getiren Doç. Dr. Kara, şunları söyledi: "Tütün dumanı direkt temas ettiği solunum yollarının ve akciğerin, fonksiyonlarını bozup amfizem, KOAH, astım gibi akciğer hastalıklarına sebep oluyor. Ayrıca kalp, damar ve dolaşım sistemi hastalıkları, beyin damarı hastalıkları ve felç riskini de arttırıyor. Bacak kangreni ve üreme fonksiyonlarında bozulmaya neden oluyor. Tütünün zararlarına maruz kalmak için ille kullanıcı olmak da şart değil. Pasif dumana maruz kalmak da en az kullanmak kadar tehlikeli."



COVID-19'UN SEYRİNİ AĞIRLAŞTIRIYOR



Tütün kullanımından hayatını kaybedenlerin sayısının COVID-19 salgındaki kayıplardan 2,5 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Kara, tütün kullanıcılarında Covid-19'un daha sık izlendiği ve daha ağır seyrettiğine dair kuvvetli bilimsel araştırmalar olduğunu da belirtti. Kara, "Covid-19'un vücuda en önemli zararı akciğerde yarattığı zatürre ve benzeri tablodur. Nefes güçlüğü, solunum yetmezliği ile hayati tehlikeye maruz kalma ya da solunum cihazına bağlanma zorunluluğu ve vefatların çoğu daha çok tütün kullanan hastalarda görülüyor. Hastalığa yatkın kullanıcılar, sigara dumanının etkileriyle daha riskli durumda kalıyor" ifadelerini kullandı.



EN İYİ TEDAVİ HİÇ BAŞLAMAMAK



Tütün kullanımında en başarılı tedavinin hiç başlanmaması için gereken önleyici tedbirlerin alınması olduğunu söyleyen Kara, "Özellikle çocuk ve gençleri bilinçlendirmeye yönelik yaygın eğitim çalışmaları sosyal medya, web siteleri, planlı eğitimler gibi pek çok kanaldan yürütülüyor. 'Dumansız Hava Sahası' uygulamaları, sigara satışındaki kısıtlamalar ve ürüne erişimin zorlaştırılması, tüketimi azaltıyor" dedi.



"YÜZDE 84 ORANINDA TEDAVİ EDİLEBİLİR"



Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık olarak tanımlanan tütün ve nikotin bağımlılığının yüzde 84'lere ulaşan oranlarda tedavi edilebilir olduğunu söyleyen Kara, şöyle devam etti: "Tütün bırakılabilir bir bağımlılıktır. Dünyadaki 780 milyon aktif kullanıcı tütünden vazgeçmeye hazır ancak bunların sadece yüzde 30'u bu konuda onlara yardımcı olacak hizmet alt yapısı, iş gücü ve tedaviye ulaşabiliyor. Amaç dünya genelinde bu olanakların daha çok kullanıcıya ulaşmasıdır. Ülke genelinde devlet ve üniversite hastanelerinde bulunan Sigara Bırakma Poliklinikleri'ne başvuran tütün kullanıcıları, tıbbi durumlarına uygun teşhis ve tedaviye ücretsiz ulaşabilir."