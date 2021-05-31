''Glutatyon; sağlıklı ve uzun bir yaşam için güçlü antioksidan''

Son zamanlarda adı sık sık duyulan glutatyon tedavisi hakkında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Bayar Bal, önemli bilgiler verdi. Dr. Bal, glutatyonun güçlü bir antioksidan olduğunu vurguladı.



Glutatyonun; glutamin, glisin ve sistein aminoasitlerinin bileşiminden oluşan, güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Dr. Nihal Bayar Bal, ''Vücudun temel yapı taşı olan hücrelere enerji üreten mitokondrilerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Vücutta oluşan serbest oksijen radikallerinin ortadan kaldırılmasını sağlar ve vücudumuz tarafından üretilir. Böylece hücrelerin yaşlanmasına ve bozulmasına, buna bağlı olarak bazı hastalıkların ortaya çıkmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına engel olur. Virüsler, bakteriler ve vücudumuzda biriken ağır metallerle mücadele ederek bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak son yıllarda GDO içeren besinlerin artması, besinlerdeki katkı ve koruyucu maddeler, tarım ilaçları, pestisitler, deterjanlar, şampuan, aseton ve makyaj malzemelerinde bulunan zararlı maddeler nedeniyle vücudumuzda üretilen glutatyon eksik kalmaktadır. Yine parasetamol kullanımının artışı, X ışınlarına (röntgen, tomografi gibi) maruziyet, kronik stres, aşırı kaygı ve endişe, depresyon gibi durumlar vücudun glutatyon üretimini düşürerek bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Sigara ve yoğun alkol kullanımı ve hava kirliliği de bu duruma katkıda bulunmaktadır'' şeklinde konuştu.

''GLUTATYON VE VİTAMİNLER ANKSİYETEYİ, MİGRENE BAĞLI BAŞ AĞRILARINI, KAS SPAZMLARINI CİDDİ ORANDA HAFİFLETİR''

Dr. Bal, sözlerine şöyle devam etti: ''Ağız yoluyla alabileceğimiz vitamin ve mineral destekleri bir yere kadar işe yarar, çünkü yüksek dozda alınan vitamin ve mineraller, sindirim sisteminin emilim kapasitesini aşarak bulantı, kusma, ishal gibi yakınmalara neden olup, bağırsak florasında bozulmaya yol açabilir. Bütün bu bilgilerin ışığında, bilim adamları tarafından bazı araştırmalar yapılmış ve bu bilimsel çalışmalar sonucunda, IV Glutatyon terapisi fikri doğmuştur ve günümüzde de bu tedavi yöntemi güvenle kullanılmaktadır''.



Intravenöz (IV) yani damar içi yoldan verilen glutatyon ve vitaminler anksiyeteyi yani kaygıyı, migrene bağlı baş ağrılarını, kas spazmlarını ve fibromiyalji yakınmalarını ciddi oranda hafifletir. Astım, alerji, kronik yorgunluk, uykusuzluk , migren ve soğuk algınlığı şikâyetlerinde etkindir. Cildin yenilenmesine ve parlak görünmesine katkı sağlar, kas eklem ağrılarının azaltılmasında, yorgunluğun ve halsizliğin giderilmesinde oldukça etkindir. Özellikle otoimmun hastalıklarla vücudun savaşmasına destek olur. Özellikle yoğun sigara kullanıcıları, bağışıklık sistemi düşük olup sık sık hastalanan kişiler, dengesiz ve yetersiz beslenenlerde, yaşlılarda ya da gençliğini korumak isteyenlerde, özellikle COVID-19'un çok arttığı şu günlerde bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ayrıca COVID sonrası dönemde de güvenle kullanılabilir. COVID geçirdikten 1 ay sonra özellikle, yani post covid sendromunda 'Glutatyon Terapi' uygulanması ile ilgili devam eden bilimsel çalışmalar da mevcuttur''.

