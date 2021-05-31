Greyfurt faydaları: Greyfurt nasıl yenir?

Limon ve portakal gibi narenciye ailesinden olan greyfurt meyvesi C vitamini ve antioksidan açısından çok yüksek değerlere sahiptir. Türkiye'de tüketimi son yıllarda artan greyfurt sindirimi kolaylaştıran ve zayıflamaya yardımcı olan bir meyvedir. Genellikle greyfurt suyu olarak tüketile bu meyve cilt ve kalp hastalıklarını tedavisinde de iyileştirici bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden greyfurtun faydaları ve tüketimi kişiler tarafından araştırılmaya ve daha fazla tüketilmeye başlamıştır. Biz de sizler için greyfurt hakkında merak edilen tüm bilgileri yazımızda hazırladık.

GREYFURT FAYDALARI

Böbrek taşı rahatsızlıkları olan kişilere greyfurt tüketimi önerilir. Greyfurt suyu içinde C vitamini oranı yüksek olduğu için idrarda bulunan sitrik asit ve pH değerlerini düzenler. Bu sayede böbrek taşı oluşumu engellenir.

Yüksek besin değerleri olan greyfurt suyu lipit adı verilen ve kanda bulunan değerlerin azalmasında yardımcı olur. Kolesterolü de dengeler. İçeriğinde potasyum da bulunan greyfurt kan basıncının dengelenmesini sağlar.

Su oranı yüksek bir meyvedir bu yüzden zayıflamak isteyenler için ideal bir meyvedir. Yüksek lif içeriği sayesinde aç hissetmemenizi sağlar.

Astım hastaları için de iyi gelen greyfurt nefes almakta zorluk çeken kişilerin daha rahat nefes almasını sağlar.

Greyfurt zararlı hücrelere karşı da koruma sağlar. Sindirim sistemindeki enfeksiyon ve bakterileri de temizler. Bu yüzden kansere karşı da koruyucu bir etkisi bulunur.

Greyfurt hastalıklara karşı koruyuculuk sağladığı gibi cilt için de faydalıdır. C vitamini içeriğiyle cildi yeniler ve lekeleri iyileştirir.

Greyfurtun sulu bir meyve olması insülin direnci için de faydalıdır.

Greyfurt meyvesini hamilelik dönemlerinde de tüketilmelidir. Potasyum içeriği anne karnındaki bebeğin gelişimine katkı sağlar. Eğer hamilelik döneminde kullanılan bir ilaç ya da hassasiyet yoksa düzenli olarak yenilebilir. Bunun dışında doktor kontrolünde tüketimi yapılmalıdır.

Kalsiyum bileşenleri ile kemik gelişimine de katkı sağlar.

GREYFURT KALORİSİ

Orta boy bir greyfurtta pek çok vitamin, mineral ve besin değeri bulunur. 100 gram ağırlığındaki bir greyfurtun kalorisi 45 kaloriye kadar çıkabilir. Yüzde 90'ı sudan oluşan bu meyvenin içerisinde protein, kalsiyum, demir, magnezyum, lif, fosfor, potasyum, C vitamini, folat, B6 vitamini, B12, A, K, D, E vitaminleri bulunur.

GREYFURT ZARARLARI

Vitamin ve mineral içeriği yüksek bir besin maddesi olan greyfurt, fazla tüketim ile birlikte sağlık açısından olumsuz durumlara yol açabilir. Greyfurt tüketiminde dikkat etmesi gereken kişiler kronik hastalardır. Kronik hastalığa sahip olan kişiler ilaç kullandığı için doktor onayı ile greyfurt tüketimi yapmalıdır. Aksi halde zehirlenme gibi durumlar yaşanabilir.

GREYFURT NASIL YENİR?

Greyfurt portakal gibi kabukları soyularak yenebilir. Bunun yanı sıra greyfurtun en çok tüketilen hali greyfurt suyudur. Greyfurt suyu acımsı ve ekşi bir tada sahip olduğu için farklı narenciyeler ile karıştırılarak da içilebilir. Tatlı ve meyve salatalarında da greyfurt tüketilebilir. Greyfurt aynı zamana bir detoks besinidir. Zayıflama dönemlerinde greyfurt ile detoksa girebilir, vücuttaki ödem ve tuzu atabilirsiniz.