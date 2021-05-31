Kornea nakliyle yıllar sonra yeniden görmeye başladı

Küçüker, "Yıllar sonra yeniden görebilmek çok güzel" dedi. İşte söyledikleri:

Daha önce o gözümden defalarca ameliyat oldum ve küçük yaşta olduğum nakiller yüzünden gören sol gözümde de görme kaybı oluştu. Ama ben sürekli araştırmaya devam ettim ve en son Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yusuf Hocam sayesinde kornea nakli oldum. Çok şükür şu an görmeye başladım ve çok iyiyim.

Ameliyattan sonra gözlerimi ilk açtığımda doktorları gördüm. Yıllar sonra her şeyi tekrar görebilmek çok güzel çok farklı bir duygu. Bunu insan ancak yaşayabilir anlatarak ifade edemem. Ama göremediğim bir gözle görmeye başladım ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Artık ilerleyen zamanlarda yara kapanmaya başladığında ve kanlanmalar geçtiğinde, ben de normal hayatıma yavaş yavaş döneceğim. Ama hastane ve ev arasında gelip giderken bile dışarıyı gördüğümde kendimi çok farklı hissediyorum. Ben mutluyum ama ailem benden daha çok mutlu oldu.

TÜRKİYE'DE KORNEA NAKLİ SAYISI ARTTI

Doç. Dr. Yusuf Yıldırım: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde biz ekip olarak kornea nakli dâhil olmak üzere tüm göz ameliyatları pandemi sürecinde de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sefa da iki gözü görmeyen genç bir hasta olarak bizim için çok önemliydi. Hem sosyal hayatında hem de iş hayatında ciddi problemler yaşıyordu. Bu tip ameliyatlardan sonra hastalık tekrarlayabiliyor veya nakil yaptığımız kornea bozulabiliyor. Sefa da çocukluğunda 4 kere ameliyat olmuş. Bize başvurduğunda onu hemen kornea sırasına aldık, bir iki ay içerisinde de süreci sonlandırdık ve hastamızı taburcu ettik.

Son yıllarda Türkiye'de kornea nakli sayısı arttı. Özellikle korneanın toprak olmaması yani dokunun ölen insanlardan alınıp bu tip ihtiyaç sahibi insanlara takılabilmesi oldukça önemli. Çünkü geçmişte bir dönem hastalarımızın gözlerini ameliyat edebilmek için yurtdışından kornea ithal ediyorduk ama artık o gereksinim ortadan kalktı. Çünkü devlet de bu konuyla ilgili adımlar attı, duyarlılık artırıldı ve bu konuda kamu spotları yapıldı. Duyarlılık artınca doku ve organ bağışı sayısı da artı ve daha fazla hastayı ameliyat etme fırsatı çıktı karşımıza.

Bir yıllık bir hastaneyiz ve üçüncü ayımızda ilk kornea naklini yaptık. Pandemi döneminde birçok göz kliniği kapatıldı ve buralar pandemiye hizmet verdi. Ama Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği kurulduğu tarihten itibaren göz hastalıklarına hizmet vermeye devam etti. Pandemi sürecinde bu tip hastalıkların tedavisi sekteye uğradı ama biz ona rağmen bu tip ihtiyaç sahibi hastalara kornea nakillerine devam ettik.