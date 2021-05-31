Kozmetik ürünler satın alırken raf ömrüne bakın

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, kozmetik ürünlerde kullanılan bazı kimyasalların sağlığa büyük zararlar verdiğine dikkat çekerek, özellikle ürünlerde raf ömrüne dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Raf ömrünü tamamlamış ürünler kanserojenik ve toksik etki göstermeye meyilli olduğunun altını çizen Aksoy, "Raf ömrünü tamamlamış ürünler kanserojenik ve toksik etki göstermeye daha meyillidir. Dahası bu ürünler beklenmedik yan etkilerin ve alerjilerin gelişmesine neden olabilir. Kozmetik ürünlerinizi satış döngüsünün hızlı olduğu yerlerden almanız bu riski azaltabilir. Ayrıca kozmetiklerin raf ömrü boyunca uygun koşullarda saklanması da son derece önemlidir. Isı, ışık ve nemden etkilenecek ürünler için özel saklama şartlarının oluşturulması gerekir. Aksi takdirde bu ürünler raf ömrünü tamamlamamış olsalar dahi bozulabilir. Bozulmuş olan ürünün kokusu, kıvamı, rengi değişir ve su/yağ fazı ayrılmış halde görülür. Bu tür bozulmaya uğramış ürünleri kesinlikle kullanmayın" dedi.

Organik ürün sertifikasına sahip, bitkisel kaynaklardan elde edilen, insan sağlığına ve çevreye dost ürünlerin kullanılmasını isteyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, "Eğer tamamen organik ürünleri alamıyorsanız; sentetik madde içeriği az olan ürünleri tercih edin. Çok fazla hammadde içeren ürünler yerine daha içeriği daha sade ürünleri tercih edin. Gebeler, bebek emziren kadınlar, belirgin alerjisi bulunanlar, deri hastalığı olanlar, bebekler, gelişim çağındaki çocuklar için bir kozmetik ürünü seçerken daha dikkatli olunmalı. Ambalajı açılmış, zarar görmüş ürünlerin kesinlikle alınmaması gerekir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup olmadığını da mutlaka kontrol edin." diye konuştu.