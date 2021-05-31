Lavanta yağı nasıl yapılır ve kullanılır? Lavanta yağının cilde ve saça faydaları

Lavanta, özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde sıkça yetiştirilen bir bitkidir. Hem fiziksel rahatsızlıklara hem de mental sıkıntılara iyi gelmesi ile bilinmektedir. Lavanta yağı hem sakinleştirici etkisi ile hem de saç ve cilde faydaları ile herkesin evinde bulunması gereken yağlar arasında yerini almaktadır.

LAVANTA YAĞI FAYDALARI

Lavanta yağı uçucu yağlar arasında yer almaktadır. Uçucu yağlar ile aromaterapi, sağlıkta önemli bir yer kaplamaktadır. Bu uçucu yağlar stresten, hormon sağlığına kadar birçok konuda insanlara yardımcı olmaktadır. Bu yağların her biri benzersizdir ve kendine özgü pek çok faydası bulunmaktadır. Lavanta yağının fayları şu şekilde sıralanabilir:

Stres ile başa çıkabilmeyi sağlar: Rahatlatıcı bir kokuya sahip olan lavanta yağı, stres ve hormonlarının seviyesini azaltmaktadır.

Ağrıları hafifletir: Lavanta yağı kasların rahatlamasını sağlar. Baş ve romatizma ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Ayrıca böcek, sinek ısırığı gibi durumlarda da ağrıyı hafifletici özelliğe sahiptir.

Sindirim sisteminin çalışmasına destek olur: Lavanta yağı düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman bağırsak hareketlerini hızlandırır. Bu sayede hazımsızlık mide bulantısı, ishal gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Kan dolaşımının hızını arttırır: Yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkili olan lavanta yağı, düzenli olarak tüketildiğinde dolaşımı hızını arttırdığı görülmüştür. Ayrıca lavanta yağı kalp rahatsızlıkları için de iyidir.

Solunumla ilgili rahatsızlıkları giderir: Lavanta yağı boğaz ile ilgili enfeksiyonlar, astım rahatsızlığı, sinüs tıkanıklıkları, grip ve nezle, bademcik iltihapları gibi solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Bu gibi rahatsızlıklarda lavanta yağını boynunuza, göğsünüze ya da sırtınıza sürebilirsiniz.

Uyku kalitesini arttırır: Sakinleştirici etkisi ile bilinen lavanta yağının uyku kalitesini %60 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

LAVANTA YAĞININ CİLDE FAYDALARI

Cildi pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur: Lavanta yağının en önemli faylarından bir tanesi cildi pürüzsüzleştirmesidir. Anti bakteriyel özelliğe sahip olduğundan dolayı ciltteki pürüzlere etki eder ve onların azaltılmasına yardımcı olur.

Cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur: Lavanta yağı doğal bir antioksidan olduğu için cilt bariyerini güçlendirerek serbest radikallere karşı koruma sağlar.

Cilt kusurlarını azalmasına yardımcı olur: Lavanta yağı anti bakteriyel ve anti inflamatuar etkisi ile ciltteki kusurların azalmasına yardımcı olur.

Cildi daha ışıltılı göstermeye yardımcı olur: Cilt bakımında lavanta yağını kullanmak cildi ışıltılı ve aydınlık göstermeye yardımcı olmaktadır.

Akne, egzama ve kırışıklıkların tedavilerinde etkilidir.

LAVANTA YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Bit, sirke ve bit yumurtalarının yok edilmesinde lavanta yağı iyi bir rol oynar.

Saçlardaki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Lavanta yağı kepek oluşumunu engeller.

Lavanta yağı saç dökülmesi tedavisinde kullanılır. Ve düzenli kullanımda saç dökülmesini %50 ye kadar azaltmaya yardımcı olur.

Saç kırıklarının azalmasını sağlar.

Saçların beyazlamasını engeller.

Lavanta yağı erkek tipi kelliğin önüne geçer.

LAVANTA YAĞI NASIL YAPILIR?

Birçok faydası bulunan lavanta yağı yapımı için malzemeler şunlardır: Kurutulmuş lavanta çiçekleri, hafif kokulu bir yağ (zeytinyağı, ayçiçek yağı, badem yaği veya aspir yağı) ve bir adet cam kavanoz.

Lavanta yağı yapımı için öncelikle kurutulmuş lavanta çiçeklerini küçük parçalara ayırıp cam kavanozun içine yerleştirin. Üzerine kullanmak istediğiniz yağdan bir miktar dökün ve bu karışımı 3 gün güneşte bekletin. Eğer güneşte bekletmeye vaktiniz yoksa bu kavanozu çok az ısıtılmış fırında 2 3 saat de bekletebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra kavanozu alın ve iyice çalkalayın. Daha sonra kapağını açın ve içinde bulunan lavanta çiçeklerini süzün. İşte lavanta yağınız kullanıma hazır. Eğer lavanta yağınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız içine birkaç damla E vitamini ekleyebilirisiniz.

LAVANTA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Lavanta yağı farklı şekillerde kullanılır.