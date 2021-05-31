Thilo Johannes Bayer ülke ülke dolaştı tedaviyi Türkiye’de buldu





'HERKESE ANLATACAĞIM'

Johannes'a İstanbul'daki bir özel hastanede yapılan tetkiklerde hastalığının aslında gırtlak kanseri değil baş-boyun kanseri olduğu teşhisi konuldu. 7 haftalık radyokemoterapi süreciyle Johannes'in baş-boyun bölgesindeki tümör tamamen yok edildi. Sağlığına kavuşan Johannes, bir arkadaşının vasıtasıyla tedavi için Türkiye'ye geldiğini ve kendisini Prof. Dr. Merdan Fayda'ya emanet ettiğini söyleyerek "Türkiye'de kendimi ülkemde gibi hissettim. Kanserden tamamen kurtulmuş bir şekilde özgür bir adam olarak ülkeme dönüyorum ve ömrümün geri kalanında etrafımdaki herkese Türkiye'de gördüğüm tedaviyi anlatacağım.