TÜSAD: Aşı seferberliği ilan edilmeli

Dünyada Covid-19 salgını başladığından bu yana geçen 19 ayda 167 milyon kişi enfeksiyona maruz kalırken, 3 buçuk milyon kişi de hayatını kaybetti. Türkiye dünyada en çok vaka görülen 5'inci ülke ve ölüm oranlarında istenen hızda bir düşüş görülmüyor. Bu kapsamda aşı seferberliği ilan edilmesi gerektiğine yönelik yaptığı açıklamada Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) yaptığı açıklamada, aşılama ile toplum bağışıklığı sağlamanın Covid-19'un bitmesinde tek yol olduğuna dikkat çekti.



"HIZLI BAĞIŞIKLIK OLUŞTURULMALI"



Normal hayata dönüşün ancak vatandaşları hızla aşılayıp antikor oluşturmak olduğunu belirten TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, şunları ifade etti: "Tünelin ucundaki çıkış ancak aşı ile mümkün. Yaz aylarında 20 yaş üstü vatandaşlarımızı hızla aşılamalıyız. Covid-19'a karşı toplumun yüzde 60'ında aşılama ile hızla bağışıklık yanıtı oluşturulmalı. Aşılama sayesinde hem enfeksiyonun yayılımı önleyebilir hem de hastalığa maruz kalınsa bile ağır enfeksiyon ve ölümlerin önüne geçebiliriz."



AŞILAR MUTANTLARA KARŞI ETKİLİ



Aşıların mutantlara karşı etkili olduğuna ve güvenle kullanabileceğine değinen Kömürcüoğlu, "Türkiye'de yaşanan en son pikten yüzde 70'e varan oranda daha hızlı bulaşan İngiliz varyantı sorumlu. Ayrıca, Hindistan'da ortaya çıkan ve Türkiye dâhil, 16 ülkede Hint varyantı saptandı. Hint varyantı, 15 farklı mutasyondan oluşuyor ve çok çabuk bulaşıyor. Mevcutta kullanılan Pfizer ve BioNtech gibi aşılar Hint varyantında etkili koruma sağlıyor. BioNtech'in ikinci dozdan sonra yüzde 88, AstraZeneca aşısının ise yüzde 60 koruma sağladığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü ve bilimsel otoritelerce onaylanıp kullanım izni verilen aşılar güvenle uygulanabilir. Alerjik bünyeli kişilerin hastane ortamında aşı olmasını öneriyoruz" dedi.



AŞI OLMAYANLAR KISITLAMALARA TABİ OLACAK



Nüfuslarının yüzde 50'sinden fazlasını aşılayan Amerika gibi ülkelerde kısıtlamaların giderek azaldığını belirten Kömürcüoğlu, şu uyarıyı yaptı: "Gelecekte dünyada Covid-19'a karşı aşılanmamış bireyler kısıtlamalara tabi olacak. Aşılı olmayanların toplu yaşam alanlarına alınmaması, hareketliliklerinin engellenmesi ya da yurt dışına çıkarken aşı pasaportu istenmesi gibi kurallar gelecek. Ancak aşılı olanlar bu tip kısıtlamalardan muaf olabilecek. Sınırlamaların kalkması için de aşılama şart."