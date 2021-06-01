Süt kanser ve obeziteden koruyor

Sağlığın yaşam boyu korunması için çocukluk çağında yeterli ve dengeli beslenmek, özellikle de süt ve süt ürünleri tüketimine ağırlık vermek büyük önem taşıyor. Anne sütünden sonra çocuklarda en önemli besin kaynağının inek sütü olduğu uzmanlar tarafından da kabul ediliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Aydın, sütün faydalarını ve çocuklarda süt tüketiminin önemini anlattı…■ Kalsiyum gibi spesifik besin öğesi desteği almak yerine, besin olarak süt tüketmenin sağlık açısından daha etkin olduğunu biliyoruz. Günlük diyetimizde yer alan dört önemli besin grubundan birisi olan süt ve süt ürünlerinin, özellikle protein ve kalsiyum içeriği açısından tüketilmesini mutlaka öneriyoruz.■ Süt içerisinde bulunan B2, B12, A vitaminleri, tiamin, niasin, fosfor ve magnezyum olmak üzere birçok besin öğesi önemli kaynaktır. Ama demir miktarının da düşük olduğu unutulmamalıdır.■ Çocuklar için önerdiğimiz günlük süt miktarı ortalama 2 su bardağı yani 500 ml. kadardır.■ Süt hakkında yapılan araştırmalar; kesin olarak saptanmamış olsa da, süt tüketiminin bazı kanser türlerinde özellikle kalın bağırsak ve prostat kanserleri riskini azalttığını gösteriyor. Ayrıca süt ile beslenen çocuklarda kalsiyumun yağ yakıcı özelliği nedeni ile kilo kontrolü daha iyi sağlanıyor ve obezite sıklığında azalma oluyor.SÜTÜN yeterli alımı, ilerleyen yaşlarda kemik yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkan kemik erimesi riskini azaltıyor. Aynı zamanda süt alımı iyi olan çocuklarda diş çürükleri daha az görülüyor. Süt tüketimi, ileri yaşlarda ortaya çıkabilen hipertansiyon hastalığı riski için de önem taşıyor. Kalsiyum, magnezyum ve fosforun az tüketimi ile kan basıncı artışı arasında ilişkili olduğu saptandı. Yeterli miktarda süt içerek kan basıncının düzenlenmesine de katkıda bulunabiliriz.PEKİ doğru süt tüketimi nasıl olmalı? Açık sütü kaynatırken evde tam ayarlayamamak ve hava ile temas etmesi nedeniyle yüzde 60- 100 gibi ciddi protein ve mineral kayıpları oluyor. UHT ve pastörize edilerek kullanılan sütlerde bu kayıp oranı çok az miktardadır.