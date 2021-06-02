Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı sözler: 'Bastırılan yay gibi tekrar zıplar'





'HASTALANMA VE AĞIR VAKALARDA DÜŞÜŞ OLUYOR'



Prof. Dr. Akın, 65 yaş üzerinde aşılama oranının yaklaşık yüzde 70-80 olduğunu belirterek, "Buna bağlı olarak bu yaş grubunda hastalanan sayısı, ağır vaka, yoğun bakıma yatan ya da ölenlerin sayılarında dramatik bir düşüş görüyoruz. Demek ki, 2 doz almış 65 yaş grubunda aşının önemli bir etkisi oldu. Diğer yaş gruplarına yaygınlaştırmaya başladığımız zaman o yaş gruplarında da önceki dönemlere göre hastalanma ya da ağır vaka sayısında düşme oluyor. O zaman aşının etkisini görüyoruz. Ama bunu olabildiği kadar geniş gruplara yaymaya başladığınız zaman bu sefer toplumdaki tüm toplam vaka sayısında azalma görüyorsunuz. Şu anda Türkiye 50 yaş ve üzerine aşı yapıyor. Ama bu aşı tedarikine bağlı olarak 40-30-20 yaşa kadar inecek. O zaman bir anda daha fazla kişiye aşı yapıldığı için hasta olan sayısı azalacak ya da ağır vaka, hastalık belirtileri gösteren sayısı azalacak. Şu andaki 6 bin 800 rakamı daha da aşağılara inebilecek" diye konuştu.