Kara mantar kabusu kapıya dayandı! Uzman isim ‘Bu kişiler risk altında’ diyerek uyardı!

KARA MANTAR ENFEKSİYONU İLERLERSE…

Dr. Aytaç Karadağ, Kara mantar enfeksiyonunun ilerlemesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları şu şekilde sıraladı;

Felç Nöbet Beyin enfeksiyonu Zatürre Ölüm

NEDEN DİYABETLİLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR?

"Kara mantar hastalığı; yapraklarda, toprakta, çürüyen ahşaplarda oluşan mantar küflerini solumamızla oluşur. Nefes alma dışında ciltteki yara ve yanıktan da bulaşabilir." diyen Dr. Aytaç Karadağ, kara mantar hastalığının diyabetlilerde daha fazla görülme nedenini şu şekilde açıkladı; "Şeker hastalarında bağışıklık hücrelerimiz olan ve mikrobu öldüren nötrofil ve monositler çalışamaz. Aynı zamanda hücresel bağışıklık azalır. Mikrovasküler ve makrovasküler bozukluk yaparak damar dolaşımının bozulması nedeniyle koruyucu askerlerimiz olan antikorların veya bağışıklık hücrelerinin enfeksiyon bölgesine toplanması da daha zordur. Bu nedenle şeker hastalarında hem kara mantar hastalığına yakalanma riski daha fazla; hem de hastalığa yakalandıktan sonra iyileşme şansı daha azdır."