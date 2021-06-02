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Giriş Tarihi: 2.6.2021 13:52 Son Güncelleme: 2.6.2021 13:57

kabusu kapıya dayandı! Uzman isim ‘Bu kişiler risk altında’ diyerek uyardı!

KISMET ZEYNEP AKBAŞ KISMET ZEYNEP AKBAŞ
Kara mantar kabusu kapıya dayandı! Uzman isim ‘Bu kişiler risk altında’ diyerek uyardı!

’da 200’den fazla kişinin ölümüne neden olan , ’dan sonra ’ta da bir kişinin ölüme neden oldu. enfeksiyonunun ’ye yaklaşması endişeye neden oldu. Kara mantar enfeksiyonu ile ilgili sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Dr. Aytaç Karadağ, hastalığın bulaşıcı olmadığını ancak belli kişilerin risk altında olduğunu belirtti. Dr. Karadağ, hastalığa yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini de tek tek sıraladı.

Koronavirüs ile ortaya çıkan, Hindistan'da oldukça zorlu bir sürece sebep olan kara mantar hastalığı Irak'ta da ilk ölüme neden oldu. Sınırımıza kadar dayanan bu hastalığın sebeplerini sıralayan Dr. Aytaç Karadağ, "Çevremizde mantar miktarının arttığı yaz aylarına girmemiz, havadaki mantar küflerinin solunması bu hastalığın artmasına neden olabilir. Aynı zamanda obezite, stres yönetiminin bozuk olması, aşırı karbonhidrat bazlı beslenerek kan şekerinin yükseltilmesi, az uyuma ile bağışıklığı sağlayan melatonin üretimini azaltmak bu hastalığın dünya genelinde yayılımını hızlandırdı." dedi.

YAKALANMAMAK İÇİN MUTLAKA BUNU YAPIN!

Kara mantar enfeksiyonunun bulaşıcı olmadığına dikkat çeken Dr. Aytaç Karadağ, şöyle konuştu; "Kara mantar bulaşıcı değildir, bu nedenle enfekte bir kişiden kapamazsınız. Kişisel bakım önlemleri, bu tür enfeksiyonları önlemenin en iyi yoludur. Zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa, güçlendirmeye çalışmalısınız. Maske takmak ve tüm yaraları iyileşene kadar sarmak mantar enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olacaktır."

Dr. Aytaç Karadağ, kara mantar enfeksiyonunun belirtilerini şu şekilde sıraladı;

"Kara mantar kendini solunum yolu veya cilt enfeksiyonu olarak gösterir. Sinüs veya solunum yolu enfeksiyonu belirtileri şunları içerebilir"

  • Öksürük
  • Ateş
  • Baş ağrısı
  • Burun tıkanıklığı
  • Sinüs ağrısı

Aynı zamanda aşağıdaki cilt bulguları da eşlik edebilir:

  • Ciltte kararma
  • Kabarcıklar
  • Ateş
  • Kızarıklık
  • Şişlik
  • Hassasiyet
  • Ülser

KARA MANTAR ENFEKSİYONU İLERLERSE…

Dr. Aytaç Karadağ, Kara mantar enfeksiyonunun ilerlemesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları şu şekilde sıraladı;

  1. Felç
  2. Nöbet
  3. Beyin enfeksiyonu
  4. Zatürre
  5. Ölüm

NEDEN DİYABETLİLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR?

"Kara mantar hastalığı; yapraklarda, toprakta, çürüyen ahşaplarda oluşan mantar küflerini solumamızla oluşur. Nefes alma dışında ciltteki yara ve yanıktan da bulaşabilir." diyen Dr. Aytaç Karadağ, kara mantar hastalığının diyabetlilerde daha fazla görülme nedenini şu şekilde açıkladı; "Şeker hastalarında bağışıklık hücrelerimiz olan ve mikrobu öldüren nötrofil ve monositler çalışamaz. Aynı zamanda hücresel bağışıklık azalır. Mikrovasküler ve makrovasküler bozukluk yaparak damar dolaşımının bozulması nedeniyle koruyucu askerlerimiz olan antikorların veya bağışıklık hücrelerinin enfeksiyon bölgesine toplanması da daha zordur. Bu nedenle şeker hastalarında hem kara mantar hastalığına yakalanma riski daha fazla; hem de hastalığa yakalandıktan sonra iyileşme şansı daha azdır."

KARA MANTAR HASTALIĞINA KARŞI BU KİŞİLER RİSK ALTINDA

"Bu tür küfler çevrede doğal olarak oluşabilse de, maruz kalan herkes mantar enfeksiyonu kapmaz. Zayıflamış bir bağışıklık sistemimiz varsa, bu tür enfeksiyonlara yakalanma riskiniz yüksek olabilir." diyen Dr. Aytaç Karadağ, riski artıran durumları şöyle sıraladı;

  • Şeker hastalığı
  • Yanık
  • Kesikler ve sıyrıklar
  • Kanser
  • Organ nakli
  • Kortizol gibi bağışıklığı azaltan ilaç kullanımı
  • Stres
  • Uykusuzluk
  • AIDS
  • Ameliyat

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Kara mantar kabusu kapıya dayandı! Uzman isim ‘Bu kişiler risk altında’ diyerek uyardı!
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