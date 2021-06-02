Kilo problemlerinin arkasında uyku apnesi olabilir

Her sene olduğu gibi yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kişilerde kilo verme ve forma girme isteği arttı. Bilinen en etkili kilo verme yöntemleri kişiye uygun diyet ve egzersiz olarak öne çıkarken, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, sağlıklı ve düzenli uykunun kilo vermede büyük bir etken olduğuna dikkat çekti. Horlama tedavisi üzerine çalışan Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, diyet ve egzersizle kilo verememenin uyku problemlerinden kaynaklanabileceğini söyleyerek "Yeterli uyuyamayan kişilerin hormon dengeleri bozulurken, bu durum metabolizma hızını düşürüyor ve kilo vermeyi durduruyor. Araştırmalar 6 saatten az uyumanın kilo alımına sebep olduğunu ve bireylerde obezite riskini yüzde 45 artırdığını gösteriyor. Tetikleyicilerin başında ise uyku apnesi var" uyarısında bulundu.

BOYUN BÖLGESİNDEKİ YAĞLANMAYA DİKKAT

Yetersiz uykunun altında yatan başlıca sebebin uyku apnesi olduğuna dikkat çeken Dr. Tuğrul Saygı, "Kesikli yanı sık bölünen uykuya neden olan horlama ve uyku apnesi, kilo vermeyi zorlaştırır ve kişi normal beslenmesinde bile kilo alır. Kilo alımı, horlama ve uyku apnesinin uyku kalitesini düşürmesi ve uyku esnasında salgılanan lektin, melotonin gibi hormonların salgısını azaltması sebebiyle tetiklenir. Ayrıca horlama ve uyku apnesi olan kişiler kendilerini gün içinde sürekli yorgun hissettikleri için efor gerektiren işlerden kaçınırlar, ki bu da kilo alımını kolaylaştıran faktörlerden biridir. Kilo problemi (obez) olan kişilerde uyku apnesi görülme oranı ise yüzde 70'tir. Özellikle boyun bölgesinde yağlanma olursa, bu durum kişinin hava yolunu daraltabilir. Uyku apnesi, uyurken hava yolu tıkandığında ortaya çıktığından semptomlar kilo alımına paralel olarak artabilir.

HORLAMA PROTEZİYLE UYKU APNESİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN

Dr. Saygı, uyku apnesinin bireyleri yalnızca fiziksel değil psikolojik açıdan da olumsuz etkilediğini söyleyerek tedavi yöntemlerine değindi:

"Sağlıksız uykunun en büyük sebeplerinden biri olan uyku apnesinden, horlama proteziyle kurtulmak mümkün. Hastalarımızın yüzde 90-95'inde etkili olan horlama protezi, tıkanmış olan nefes yolunu başarıyla açarak horlama ve uyku apnesi oluşumunu engelliyor. Kilolu hastalarımız arasından tedavi olanlarda ise uyku kalitesinin artırırken ve zayıflama süreçlerini rahatlatıyor. Kişiye uygun olarak hazırlanan protez, hiçbir cerrahi müdahale gerektirmiyor ve yalnızca uyku sırasında kullanılıyor."