Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Odabaş: "Toplumsal bağışıklığımız yüzde 70 olana kadar tedbirlere uyalım"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, "Açık alanlarda risk daha az ama açık alanlarda da 2 metre kuralı geçerli ve bu unutuluyor. 2 metreden daha yakın iseniz açık alanda da maskeye devam. İşletmecilere de kısa zamanda çok müşteri ile kurallara uymadan kayıplarını telafi etmelerinin salgını yeniden alevlendirebileceğini hatırlatabiliriz. Kurallara uyarak kontrollü bir sosyal yaşam mümkün ama kontrolü kaybetmemiz gerekiyor, virüs hala pusuda" dedi.