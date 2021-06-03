Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Odabaş: "Toplumsal bağışıklığımız yüzde 70 olana kadar tedbirlere uyalım"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, "Açık alanlarda risk daha az ama açık alanlarda da 2 metre kuralı geçerli ve bu unutuluyor. 2 metreden daha yakın iseniz açık alanda da maskeye devam. İşletmecilere de kısa zamanda çok müşteri ile kurallara uymadan kayıplarını telafi etmelerinin salgını yeniden alevlendirebileceğini hatırlatabiliriz. Kurallara uyarak kontrollü bir sosyal yaşam mümkün ama kontrolü kaybetmemiz gerekiyor, virüs hala pusuda" dedi.
2 METREDEN DAHA KISA MESAFELERDE...
Odabaş, "Öncelikle vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça kapalı, kalabalık ve kötü havalandırılan ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Zorunlu iseler süreyi kapalı mekânlarda mümkün olduğunca kısa tutmalarını ve 2 metre mesafe maske temizlik kurallarına uymalarını, yeme içme işlemini mümkünse aynı masadaki bireylerin sıra ile gerçekleştirmeleri, yeme içme bittikten sonra da maskelerini takmalarını hatırlatmakta yarar var.
Çalışanlar daha fazla risk altındalar, maske ve siperlik kullanmaları uygun olacaktır, 2 metreden daha kısa mesafelerde servis yapıyorlar ve gün içinde çok sayıda müşteri ile temas ediyorlar" şeklinde konuştu.