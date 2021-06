Hemoroid hastaları evde pişmiş sebzelerle beslenmeli

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, hemoroid hastalarının pandemi döneminde hareketsiz kalmamaları gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu…

HEMOROİD NASIL OLUŞUR?

Hemoroid anal bölgede yerleşik olan damar yumaklarıdır. Hepimizde bulunur. Ancak bu yumakların büyümesi, yarattığı sorunlarla hemoroid hastalığını oluşturur. Nedenleri aslında sindirim sistemizde sorun yaratan diğer sebeplerle benzerdir. Beslenme ve tuvalet alışkanlıklarımızdaki bozulmaları ana neden olarak sayabiliriz.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağrı ve kaşıntı yanında akıntı ve kanama en sık görülen belirtilerdir.

Yiyeceklerin hemoroide etkisi nedir? Hazır gıdaları, acılı yiyecekleri tüketmek bu anlamda ne kadar doğru?

Özellikle bağırsak floramızı bozan yiyecekleri tüketmek hemoroidleri olumsuz etkileyebilir. Sonuçta gündelik alışkanlıklarımız ve tükettiklerimiz bizim floramızı belirleyen ana faktörlerdir. Yediklerimizi çeşitlendirmenin risk oluşturduğunu unutmamalıyız. Hayvansal ürünler floramızı etkileyen ana yiyeceklerdir. Özellikle paketlenmiş et ve süt ürünlerini bunların arasına koyabiliriz. Yiyecek çeşitleri yanında yenilen miktarda önemlidir. Sonuç olarak floramız bozulduysa ya alışkın olmadığımız yiyecekler yemişizdir ya da floraya uygun olsa bile fazla miktarda yemişizdir. Bağırsak sistemimizin sindirim kapasitesinin belli limitleri olduğunu unutmamalıyız. Her ne olursa olsun paketli gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. İşlenmiş gıdalar bağırsak florasını bozan başlıca yiyeceklerdendir. Her ne kadar bazılarının üzerinde organik ibaresi yazsa da etiket okumayı bilmeli besin değerlerini gözden geçirmeliyiz. Çok fazla abur cubur tarzında beslenme ve asitli gıdalar sistemimizi tehdit eder. Aşırı baharat ve acı tüketimi hemoroidin oluşmasına ve daha fazla canınızın yanmasına sebep olur. Bu yüzden özellikle acı ve yanma hissedilen dönemlerde acılı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Hemoroid şikayeti olan kişiler mutlaka öğünlerine mevsim sebzelerini ve salatayı dahil etmeli, her gün 10 bin adım atmalı ve hareketsiz bir yaşamdan kaçınmalıdır. Aynı zamanda mutlaka günde en az 2-3 lt su tüketmelidir. Az su içmek de başlıca hemoroid nedenlerindendir.

HEMOROİD ŞİKAYETİ OLANLAR NASIL BİR BESLENME VE YAŞAM ŞEKLİNE SAHİP OLMALIDIR?

Sindirim sistemi şikayetleri olan kişiler gibi hemoroid sorunu yaşayan kişiler özellikle hayvansal ürünler ve mayalı içkilerden uzak durmalıdır. Sadece doyacak kadar, her gün aynı saatte ve mümkünse kendi evinde hazırlanmış sebze ağırlıklı gıdalar ile beslenmeleri önerilir. Temel prensip hayvansal gıdaları azaltarak bitkisel gıdalarla beslenmeyi ön plana çıkartmaktır. Ayrıca açlık sınırına yakın olmanın olumlu etkilerini de ayrıca bir kez daha vurgulamak gerekir. Yürüyüş ve yüzme en önerilen sporlardır. Karın basıncını arttıran ağırlık çalışma ya da benzeri sportif aktivitelerden uzak durmak lazım. Yine tuvalet alışkanlığını düzene sokup her gün aynı saatlerde tuvalet alışkanlığına kazanmakta oldukça önemlidir.

Pandemi döneminden evden çalışma modeli yaygınlaştı. Sürekli oturmak ve hareketsiz kalmakta bu hastalığı etkiliyor sanırım. Bu anlamda evden çalışanlara önerileriniz nelerdir?

Günde 10 bin adım yürüyüşü mutlaka hayat akışı içerisine yerleştirebilmek lazım. Aslında evde kalarak kendi evinde pişirdiği yiyeceklerle beslenmek ne kadar avantaj ise hareketsizlik bir o kadar önemli dezavantajdır.

DAHA ÇOK HANGİ MESLEK GRUPLARI TEHLİKEDE?

Hemoroid, çok oturan ve çok hareketsiz kalan, sabit şekilde ayakta duran meslek gruplarında daha çok görülür. Mümkün olduğunca hareket etmek ve yürüyüşü günlük iş ritmimizin içine sokmamız gerekmektedir. Karın basıncını yükselten ağır fiziksel efor gerektiren işler yanında oturma yada sabit durmayı gerektiren işler riskli grubu oluştururlar . Çünkü karın içi basıncındaki yükseklik hemoroid içerisindeki kanın sisteme geri boşalmasını zorlaştıran bir sorun oluşturur.

HEMOROİDİN BİR TEDAVİSİ VAR MI? AMELİYAT HANGİ SEVİYEDE TERCİH EDİLEBİLİR? AMELİYAT DIŞINDA BİR ÇÖZÜMÜ VAR MI?

İlk etapta ilaç tedavisi veriyoruz. Genişlemiş hemoroid damarlarını daraltarak dolaşımı düzenleyen ilaçlar ile hastalarımız şikayetlerinde azalma olmazsa cerrahi müdahalede bulunuyoruz. Prensip olarak genişlemiş ya da kanamalı hemoroid pakelerini küçültecek cerrahi teknikler uygulamaktadır. Burada seçilecek yöntemi belirlemede hemoroidin evresi oldukça önemlidir. Hafif düzeyli hemoroidlerde lazerle hemoroid pakesinin içini yakıp, pake içi damarları küçülten işlemler yanında dopler yardımıyla hemoroid besleyen damarların bulunup bağlanması yöntemleri tercih edilebilir. Ancak ilerlemiş hemoroid vakalarında hemoroidlerin cerrahi olarak çıkarılarak mukozanın yeniden onarılması yöntemi uzun yıllardır en çok tercih edilen yöntem olagelmiştir. Ancak ameliyat sonrası ağrılı ve uzun iyileşme süreci sebebiyle alternatifler aranmış son 20 yıldır longo tekniği dediğimiz stapler ile hemoroid ameliyatı, hem daha az ağrılı hem de hızlı iyileşme süreci ile klasik hemoroid ameliyatlarının önemli bir alternatifi olmuştur.

Son zamanlarda popüler olan lazerle tedavi yönteminde, lazer probunun ucunu hemoroid pakesinin içine sokup içerdeki damarları yakıyoruz. Sadece çevresel yakın bölge yakma yapan lazer, derin dokuya inmiyor. Asla çevre dokuya zarar vermiyoruz. O damarların lazer yakılması sonrası zaman içinde iyileşme dokusuyla birlikte küçülüp, hemoroid pakesini küçülterek tekrar makat duvarına yapıştırıyor. Böylece hemoroid pakesi söndürmüş oluyoruz. Kanama ya da ağrıyı ortadan kaldırmış oluyoruz.

AMELİYATTAN SONRA TEKRARLAMA OLASILIĞI NEDİR?

Ameliyat sonrası tekrarlama olasılığı çok düşüktür. Ama hasta yaşam ve beslenme düzenini değiştirmesi gerekir. Düzenli tuvalete gitmek yanında gittiğinde tuvalette kaldığı süreyi azaltmak oldukça önemlidir. Bunun yanında mayalı içkilerden uzak durmak, düzenli ve az yemek, kırmızı etten mümkün olduğunca tüketmemek dışında düzenli yürüyüşü yaşam biçiminin içine sokmak bu düşük olasılığı da ortadan kaldıracaktır.

HEMOROİDE NE İYİ GELİR? HEMOROİD HASTALARA ÖNERİNİZ NELERDİR?

Hemoroide iyi gelen tek bir besin veya beslenme şekli yok. Beslenme ve yaşam şeklinin bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Beslenme şekli her ne kadar uygun olsa da özellikle hareketsiz kalmak hemoroidi tetikler. Bu yüzden hem yediklerimize dikkat edeceğiz hem de sağlıklı yaşam için hayatımızdan hareketi eksik etmeyeceğiz. Hemoroidi olan kişiler şikayetler artığında mutlaka doktora başvurmalı ve hemoroidinin hangi evresinde olduğunu öğrenmelidir. Aynı zamanda doktorunun yazdığı ilaçları düzenli olarak kullanmalıdır. Ek olarak şikayetlerini azaltmak adına buhar banyosu yapabilir. Ama buhar banyosu geçici olarak rahatlık sağlar. Hasta, şikayetlerini azaltmak için mutlaka beslenme ve yaşam şeklini gözden geçirmelidir.