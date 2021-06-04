"Glutatyon yaşlılık ve hastalıklara karşı etkili bir araç"





"GENÇLİK İKSİRİ KÜKÜRTTE GİZLİ"

Glutatyondaki önemli faydanın içeriğindeki kükürtte gizli olduğunu dile getiren Dr. Özcan, "Yapışkan bir maddedir. Bu sayede vücuda giren tüm atıklar, serbest radikaller, toksinler, ağır metaller kükürte yapışır. Böylece hücre temizlenir, bağışıklık sistemi güçlenir" diye konuştu.



Glutatyon üretimini tetikleyen kükürt içeren besinleri sıralayan Özcan, "Karpuz, fındık, avokado, şeftali, tarçın, kakule, zerdeçal, domates, bezelye, kırmızı biber gibi gıda ürünlerinde de glutatyon tohumu bulunur. Sarımsak, soğan, turpgiller brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, su teresi kükürt açısından oldukça zengin yiyeceklerdir. Devedikeni bitkisi ise glutatyon seviyesinin artmasında etkilidir" dedi.



"VÜCUDUNUZU 4 VİTAMİNDEN MAHRUM BIRAKMAYIN"

Vücuttaki glutatyon miktarını artırmakta besinler kadar egzersiz yapmanın da önemli olduğunu belirten Dr. Özcan, "Günde rutin olarak yapabileceğimiz yarım saatlik tempolu yürüyüş, derin nefes alma ve terleme vücuttaki toksinlerden kurtulmanın ve sihirli bileşenin gelişmesine yardımcı olmanın güzel bir yoludur. Vitamin konusunda ise C ve E vitaminleri, folik asit ve B6 ve B12 glutatyon üretiminde önemli bir rol oynar" şeklinde konuştu.