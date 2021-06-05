Dış kulak yolu iltihabı tatilinizi kabusa çevirmesin

Dış kulak yolunun sıcak ve nemli bir alana sahip olması nedeniyle mikrop üreme oranında artışa, bunun da hastalığa yol açtığını ifade eden Uzm. Dr. Remzi Tınazlı "Kulak kanalını sık sık kulak çöpü ile temizlemek veya yabancı bir cisim ile kulağı kaşımak, koruyucu tabakayı ortadan kaldırabilir ve bu bölgede cilde hasar vererek daha kolay enfeksiyon geçirilmesine yol açabilir. Bu nedenlerle dış kulak yolu iltihabına yakalanmayı kolaylaştıran faktörler olarak, kirli sularda yüzmek, kulağı kaşımak ve karıştırmaktan uzak durulmalıdır" dedi.

Tedavi süresince kulağı sudan korumanın gerektiğinin altını çizen Tınazlı, "Tedavi süresince hastalar kulaklarını kesinlikle kuru tutmaya çalışmalı, duş veya banyo sırasında kulağa su kaçırmamalı, kulak tıpası kullanmamalı, havuz deniz aktivitelerine ara vermeli, doktorun önerdiği ilaçlar dışında ilaç kullanmamalı, kulaklarını kaşımamalı, karıştırmamalı ve eğer kullanıyorlarsa arada bir işitme cihazlarını çıkarmalıdır. Doktora danışmadan asla antibiyotik içeren veya uygun olmayan ilaçlar kullanılmamalı, kulakta ağrı duyulması durumunda en kısa sürede doktora başvurulmalıdır. Ayrıca dış kulak yolu iltihabı, bitkisel veya uygun olmayan ürünlerle tedavi edilmeye çalışılmamalıdır." diye konuştu.