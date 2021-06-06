Gebelik şekerine dikkat!

Bu hastalığın toplumda görülme sıklığının yüzde 1-14 arasında değiştiğini hastalığın görülme sıklığı, etnik ve coğrafi farklılıklar bulunduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Gebelik Şekeri ilk defa gebelik sırasında saptanan ve doğumdan 6 hafta sonra normale dönen şeker hastalığıdır. Bu hastalarda gebe kalmadan önce şeker hastalığı yoktur ve gebeliğin ilk 3 ayında kandaki şeker düzeyleri normaldir. Toplumda görülme sıklığı yüzde 1-14 arasında değişmekle beraber ,ortalama yüzde 5-7 civarında görülmektedir diyebiliriz. Hastalığın görülme sıklığında etnik ve coğrafi farklılıklar bulunmaktadır" dedi.

GEBELİK ŞEKERİ NASIL OLUŞUR?

Gebelik şekerinin oluşması konusunda bilgi veren Tanrıkulu, "Gebelikte fetusun gelişmesini sağlamaya yönelik olarak şeker metabolizmasında önemli değişiklikler meydana gelir. Plasentadan salgılanan hormonlar fetusa yeterince glikoz gitmesini sağlamak amacıyla insülinin kan şekerini düşürücü etkisini önler ve kan şekeri düzeyleri artar. Fakat bazen bu artış patolojik boyutlara ulaşabilir. Özellikle plasental hormonların en etkili olduğu 24. gebelik haftasından itibaren anne adayı diyabetik hale gelebilir. İlk üç ayda kan şekerleri yüksek saptanan gebelerde ise gebelik öncesi saptanamamış şeker hastalığı düşünülür" diye konuştu.

GEBELİK ŞEKERİ İÇİN RİSK ARTIŞI OLAN GEBELER

Tanrıkulu, 1. derece akrabalarda risk artışının yüksek olduğunu ifade ederek "1. derece akrabalarında (anne, baba, kardeş gibi) şeker hastalığı olanlar, gebelik öncesi fazla kilosu olan gebeler, yüksek riskli etnik grup mensubu olan gebeler, önceki gebeliğinde gebelik şekeri olan gebeler, 25 yaş üzerindeki gebeler, önceki gebeliğinde iri bebek(>4000gr) doğurmuş olan gebeler, olumsuz gebelik öyküsü (tekrarlayan düşük, fetal kayıp vb.)olan gebeler risk taşır. Gebelik şekerinde görülebilecek belirtileri ise susuzluk hissi, kilo kaybı, çok fazla yemek yeme ihtiyacı, normalinden çok daha fazla idrara çıkmak, sürekli yorgunluk hali gibi belirtiler görülebilir. Fakat çoğunlukla gebelikte şeker hastalığı kendini belirtilerle göstermeyebilir. Anne adayına uygulanacak olan tarama testi ya da tahliller aracılığı ile saptanır" ifadelerini kullandı.

GEBELİK ŞEKERİNE YAKLAŞIM VE YÖNETİMİ

Gebelik şekerine yaklaşım ve yöntemi hakkında uyarılarda bulunan Tanrıkulu, "Testlerin sonucunda gebelik şekeri tanısı alan hastalara ilk yaklaşım diyetlerinin düzenlenmesi ve egzersizdir. Hastaya uygun diyet belirlendikten sonra diyet ile birlikte açlık tokluk 1. saat ve tokluk 2. saat şeker ölçümü ile takip yapılır. Elde edilen değerler ışığında hastanın diyete uyumu veya bu diyetin hastaya uygun olup olmadığına yani yeterliliğine karar verilir. Şeker düzeyleri iyi gittiği sürece hasta diyete gebelik boyunca devam eder ve ek tedavi gerekmez. Ancak kan şeker düzeyleri istenen düzeyde seyretmezse veya bebekte bazı bulgular gelişirse (iri bebek, amniyon sıvısının fazla olması gibi) hastaya medikal tedavi (insülin) başlanabilir . Tablet şeklindeki şeker düşürücü ilaçlar gebelikte kullanılmazlar" ifadelerini kullandı.

DOĞUMUN ZAMANI VE ŞEKLİNE KARAR VERMEK

Doğumun zamanı ve şekline karar vermenin önemine işaret eden Tanrıkulu, "İri bebek ya da başka bir nedenle sezeryan gerekli değilse gestasyonel diyabetli anne adayı normal doğum yapabilir. Normal doğum yapmasına izin verilen anne adayları doğum eylemi esnasında sürekli bebek kalp atışları monitorizasyonuna tabi tutulurlar ve en ufak bir olumsuzluk bulgusunda doğum sezeryan ile gerçekleştirilir. Diyabetik anne adayının doğum yapacağı hastanenin yeni doğan ünitesinin diyabetik anne çocuğu bakımı konusunda tecrübesi olmalıdır. İnsülin kullanan gestasyonel diyabetli annelerde doğumun hemen sonrasında insülin ihtiyacı azaldığından insülin dozları tekrar ayarlanır. Çoğu zaman gebeliğin sonlanması ile kan şekeri düzeyleri normale döner ve diet ve beraberinde tedavi gerekmez. Gebeliklerinde gestasyonel diyabet tanısı konmuş annelere lohusalık bitiminde doğumdan 6 hafta sonra 75 gram glikozla OGTT (şeker yükleme testi) uygulanır. Bu test normal çıksa da annenin sonraki gebeliklerinde ya da hayatının ileriki dönemlerinde şeker hastalığına yakalanma riskinin diğer insanlara göre daha fazla olduğunu bilmesi gerekir" dedi.

