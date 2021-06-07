Beyin şişmesi yüzünden 8 ameliyat oldu

Avcı, halk arasında erken bunamaya yol açan 'beyin şişmesi' olarak bilinen, tıpta ise 'Adams Hakim Sendromu' adı verilen bir hidrosefali tipine yakalandığını öğrendi. İyileşmek için 2016'dan bu yana 8 kez beyin ameliyatı geçirdi ancak bir türlü hastalığından kurtulamadı. Yıllar içinde bilinci bulanıklaşan, yürüme ve yeme yetisini kaybeden hasta, son çare olarak beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Gülşah Bademci'ye başvurdu. Bademci, ekibiyle hastaya yaptığı tetkiklerde önceki merkezlerde yapılan operasyonların komplikasyonlarını yeniden değerlendirdi. Tekrar ameliyat planı yapıldı. Evli ve 5 çocuk babası olan Avcı, VM Medical Park Ankara Hastanesi'nde uygulanan ve riskleri yüksek olan ameliyatın sonucunda 5 yıl sonra tekrar yürümeye başladı. Eşi Mecide Avcı "Ailece çok zorlu süreçler geçirdik. Uzun yıllar sonra eşimi ayakta adım atarken görmek, ailemiz için tarifi imkânsız bir mutluluk oldu" dedi.



PROF. DR.GÜLŞAH BADEMCİ:



* Meslek hayatımdaki en karmaşık vakalardan biriydi. Hastamız erken bunamaya yol açan beyin şişmesi hastalığı (erişkin hidrosefali) nedeniyle daha önce 5 kez beyne shunt takılması ameliyatı geçirmiş. Bu ameliyatlar esnasında ağır beyin kanaması komplikasyonu geçirip, toplamda 5 yıl içinde 8 ameliyat olmuş. Kafatasının bir kısmı atılmış, beyincik ameliyatı eklenmiş. Hastamızda defalarca beyin ve karın enfeksiyonları gelişmiş, sonunda da 53 yaşında maalesef yürüme yetisini kaybetmiş, idrarını tutamaz ve bilinci bulanık şekilde yatalak hale gelmişti. Hasta ve yakınları bana ulaştıklarında maddi ve manevi olarak tükenmiş durumdaydı. Çok zor bir vakayla uğraştığımızı ve yüksek risk oranının olduğunu söylememe rağmen, bize güvendiler. Uyguladığımız tedavi sonucunda hastamız sağlığına kavuştu.



* Shunt ameliyatı, aslında oldukça sorunsuz bir cerrahidir. Ancak bu hastadaki gibi 5 kere ameliyat edilmiş bir beyinde, hele de kafatasının yarısı komplikasyon nedeniyle alınmışken, sonucun ne olacağı önceden kestirilemez. Hastamız aynı hastalıktan 5 ayrı merkezde ameliyat geçirmiş, beynine 5 kez shunt takılmıştı. Beyin için sadece bir ameliyat bile yıpratıcı olabilirken 5 ameliyatın sonuçları ağır olabilir. Yapacağımız işlem öncesinde, hastamızın tüm eski ameliyat görüntülerini izledik. Farklı merkezlerde kendisine shuntlar yapılmasına rağmen, ilginç bir şekilde hiçbiri hastanın sorunlarına çare olmamıştı. Hatta tekrarlayan enfeksiyonlarla durumu daha da kötüleşmiş, kan zehirlenmesi olmuş, ameliyatlar esnasında ağır beyin kanaması geçirmişti. Bunun sonucunda da kafatası kemiğinin bir bölümü çıkarılmıştı. Hastamız beyincik arkasından da ameliyat edilmiş, bu nedenle yürümesi de tamamen bozulmuş ve idrarını hiç hissetmez hale gelmişti. Bilinci karmaşıklaşan hastamız, son olarak yemek dahi yiyemez durumdaydı. Kafası ve vücudu çeşitli kesilerle haritaya dönmüş.



*Böyle bir hastada beyne son ama sağlam, komplikasyonsuz bir girişim yapılmalıydı. Biz de yaptığımız operasyonla bunu başardık. İlk tetkiklerimizin sonucunda hastanın periton boşluğunda hiç beyin sıvısı olmadığı izlendi. Operasyonda eski shunt tamamen çıkarıldı, çalışmadığı görüldü. Basıncı hastaya uygun yeni bir shunt usulüne uygun bir teknikle takıldı. 6. shunt operasyonu sonucunda hastanın beyninde biriken sıvıyı hortum sistemi ile karın zarına akıttık. Ertesi gün yürüteçle attığı ilk adımı tüm ekip alkışladı. Düşme sorunu da düzelen hastanın fizik tedavi süreci evinde devam edecek.