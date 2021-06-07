Melisa çayı faydaları nelerdir? Melisa çayı nasıl demlenir, ne işe yarar?

Bitki çaylarını sevenler her gün daha farklı bitki çaylarını araştırmaktadır. Çünkü daha sağlıklı olmak ve sakinleşmek için bitki çayları en güzel tercihtir. Belki ismini daha önce duyduğunuz ama hiç denemediğiniz bir çay türünü sizlerle paylaşacağız. Ihlamur, papatya, kuşburnu gibi çaylar bir yana melisa çayı bir yana olacak. Bu çayın faydalarını içince daha iyi anlayacaksınız. Halk arasında oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu gibi farklı isimlerle de bilindiği için aktarlardan bu isimlerle kolaylıkla arayabilirsiniz.

MELİSA ÇAYI NE İŞE YARAR?

Melisa çayı son zamanların en gözde çayıdır. Yoğun kıvamı ve lezzeti ile birçok kişi tarafından sevilerek içilmektedir. Özellikle bitki çayı severler için çok iyi bir seçenektir. Melisa bitkisinin yapraklarından elde edilen bu çay insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Melisa çayı, sedatif etkisi nedeniyle insanları rahatlattığı ve ruhsal huzur verdiği bilinmektedir. Melisa bitkisi sinirsel kökenli çarpıntılarda, hafif depresyon, sıkıntı ve streste rahatlatıcı rol oynamaktadır. Melisa çayının faydalarını dilerseniz madde madde aktaralım. Sizde günde 1-2 fincan melisa çayı içerek bu faydalarından yararlanabilirsiniz.

MELİSA ÇAYI FAYDALARI

Melisa çayı hem ruhsal hem bedensel rahatsızlıklara iyi geldiği için faydası birçok bitki çayının faydalarının toplamına eşittir. Melisa çayı neye iyi gelir? İşte madde madde yararları:

Uçuk, yara, sinek ısırığı ve kızarıklık gibi basit cilt problemlerini iyileştir.

Çayı içildikten sonra kişiyi sakinleştirebilir.

Sindirim ve boşaltım sistemine de ciddi faydalar sağlar.

Gaz sancısı çekenler tarafından tüketildiğinde ağrıları giderebilir.

Huzurlu bir ruh haline kavuşturabilir.

Geceleri bir fincan melisa çayı tüketmek, kişiyi rahatlatabilir ve uykuya hazırlayabilir.

Konsantrasyon artırıcı etkisi bulunduğu için hafızayı güçlendirebilir.

Doğal ağrı kesici özelliği bulundurur.

Maske olarak cilde uygulandığı zaman güneşin olumsuz etkilerine karşı korur.

Cilt lekelerini onarmanıza yardımcı olabilir.

Cilt ya da saç derisinde oluşabilen egzama, mantar gibi birçok soruna çözümdür. Antiseptik özellikleri sayesinde bunlarla savaşır.

Gözeneklerin temizlenmesini, ciltte nem dengesinin sağlanmasını kolaylaştırır.

Sivilce oluşumları en aza indirir.

Böcek ve sinek ısırıklarına karşı etkilidir.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Kaşıntı ve kızarıklıkların hızlı geçmesini sağlar.

Stres gerginlik, depresyon gibi sorunların geçmesini sağlar.

Grip, nezle gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlar.

Yüksek tansiyon problemi yaşayanlara iyi gelir.

Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır.

MELİSA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Evet, melisa çayının faydalarından bahsettik. Eminim, şimdi melisa çayı içmek istiyorsunuzdur. Eğer elinizde melisa çayı varsa ya da sonradan temin edip melisa çayı yapmak isterseniz sizler için doğal bir tarif hazırladık. Yumuşak içimli bir melisa çayı için hadi başlayalım.

MELİSA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

1 çay kaşığı kurutulmuş melisa otu ya da melisa yaprağı (kurutulmuş)

1 su bardağı su

Bir demliğe bir su bardağı suyu koyun. Suyu kaynatın. Su kaynama noktasından 10-15 derece sıcaklığı düşünce melisa yaprağını ya da otunu demliğin içine bırakın. Yaklaşık 5 dakika demlemeye bırakın. Daha sonra bir süzgeç yardımı ile süzüp bardağa aktarın. Sade bir şekilde için. Yani yanına bal, pekmez gibi farklı bir besin türü eklemeden sade bir şekilde için. Bitkilerin farklı bileşenlerle tepkimeye gireceğini ve insan sağlığına zararlı olabileceğini unutmayın. Bu yüzden sade içimi öneriyoruz.

MELİSA ÇAYI BOYU UZATIR MI?

Uzmanlar tarafından melisa çayı boyu uzattığı düşünülmektedir. Bazı uzmanlar bu görüşe katılmasa da çoğunluk boyu uzattığı yönündedir. Günlük belirli oranlarda tüketimi yapılarak denenebilir.

MELİSA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

İçerdiği yağ yakıcı moleküller sayesinde kilo almayı engelleyen melisa çayı diyetisyenler tarafından önerilen bir çay türüdür. Fakat burada dikkat edilmesi gereken melisa çayı zayıflatır diye günde 3 fincan ya da daha fazla tüketim yapmaktır. Bitki çaylarının fazlası oldukça zararlıdır. Kesinlikle önerilmez.

MELİSA ÇAYI DEPRESYON TEDAVİSİ

Melisa bitkisinin insanı stresten uzaklaştırdığını, yorgunluk belirtilerini aza indirdiğini ve daha iyi hissetmenizi sağladığını söyleyebiliriz. İçerisindeki bileşenler kişinin gevşemesine, ruh halinin olumlu yönde iyiye gitmesine ve uyku problemi yaşayanlara rahatlık sağlamasına etki etmektedir. Bu yüzden psikolojik travmalarda bu çay önerilmektedir. Günlük 1-2 fincan tüketebilirsiniz.

MELİSA ÇAYI ZARARLARI

Diğer bitki çaylarında olduğu gibi melisa çayında da zararlar bulunmaktadır. Fakat bu zararlar tüketicinin kullanım şekline bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Günlük 1-2 fincandan fazla melisa çayı içerseniz melisa çayının zararını görebilirsiniz. Melisa çayının yanında başka bir şey tüketmek uzmanlar tarafından önerilmemektedir. İçerisindeki bileşenler farklı bir madde ile tepkimeye girerek insan vücuduna zarar verebilir. Kronik hastalığı olanlar oldukça çok dikkat etmelidir.

MELİSA ÇAYI GÜNDE NE KADAR İÇİLİR?

Melisa çayı diğer bitki türleri gibi fazla tüketmek zararlı olabilir. Bununla ilgili uzmanların tavsiyesi günde 1-2 bardaktır. Ağır hastalık durumunda günde iki bardak tüketebilirsiniz. Sabah ve akşam olmak üzere tabii. Fakat normal vakalarda günde bir bardak içmek yeterli olacaktır.

MELİSA ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?

Melisa çayı stres, baş ağrısı, karın ve mide ağrısı, adet dönemi, cilt problemleri gibi durumlarda içilebilir. Uykusuzluk problemi yaşayanlar yatmadan 20 dakika önce içebilir. Adet ağrıları için ağrının yoğun olduğu süreçte ılık bir şekilde tüketilebilir. Sabah aç karna içmek tavsiye edilmez. Baş ağrısı ve diğer ağrılı sendromlarda ağrı başladıktan sonra çay hazırlanıp içilebilir.