Sağlık şehitleri için bin ağaç dikildi

Korona virüsle mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanları Gaziosmanpaşa'da anıldı. Sağlık çalışanları için üzerlerinde isimleri yazılı bin adet fidan Millet Bahçesine dikildi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yeni tip Korona virüsle mücadele ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını unutmadı. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısında Gaziosmanpaşa Millet Bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanına hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına birer adet fidan dikildi. Fidan dikim törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İlçe Sağlık Müdürü Ferah Cankıran, ilçedeki hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları, doktorları ve sağlık çalışanları katıldı.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSİMLERİNİ FİDANLARLA YAŞATALIM İSTEDİK"



Bir yılı aşkın süredir virüsle mücadele eden ve bu uğurda hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak ve isimlerini yaşatmak için yaptıkları etkinlikten bahseden Hasan Tahsin Usta, "Bugün burada farkındalık oluşturmak, aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın bir yılı aşkın bir sürede vermiş oldukları mücadelelerini anmak için etkinlik yapıyoruz. Bir yılı aşkın bir süredir bizler adına cephede çalışan, bizim sağlığımız için gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarımızın bu süreçte ne kadar önem kazandığını hepimiz biliyoruz. Bu virüsle mücadele eden, ülkemizin bugüne kadar göstermiş olduğu büyük gayretlerde önderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bu farkındalık etkinliğiyle, çalışmalarda şehit düşen sağlık çalışanlarının adını yaşatmak maksadıyla onlar için fidan dikelim, bu fidanlara onların isimlerini yazalım ve onların anılarını yaşatalım istedik" dedi.



USTA, "VİRÜSTEN KURTULUŞUN ÇARESİ AŞI"



Korona virüsle mücadelede aşının önemini anlatan Usta, "Aşı artık bu virüsten tek kurtuluştur. Bu konuda el birliği, güç birliği, imkan birliği yapmak zorundayız. Türkiye bu konudaki duyarlılığını adeta seferberlik ilan etmiş şekilde sürdürüyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, belki de dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir sorumlulukla her türlü bilgiyi şeffaf bir şekilde paylaşırken hükümetimizin maddi imkanlarını seferber ediyor. Emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"HERKESE AŞILAMAYI ÖNERELİM"



Fidan dikim törenine katılan Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Ferah Cankıran da aşının önemine değinerek, "Bizler sağlıkçı olarak 7/24 görevimizin başındayız. Her daim yanınızdayız. Lütfen bizlere desteğinizi eksik etmeyiniz. Şu an sorunumuz aşılanmadır. Aşılanmayı herkese önerelim, aşılanalım ve aşıların da yaptırılmasını sağlayalım. Duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.