Semizotunun faydaları nelerdir? Semiztonun besin değeri ve içerdiği vitaminler ile mineraller

Semizotu Akdeniz bölgelerine özgüdür ve Girit diyetinin bir parçasıdır ve ülkemizde de yaygın olarak pek çok yemek ve salatada kullanılmaktadır. Bu sebeple de semizotu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, semizotu faydaları ve besin değerini araştırıyor. Peki, semizotu faydaları nelerdir ve semizotu ne işe yarar, hangi sağlık sorunlarına iyi gelir?

Semizotu kelimesi, bitkinin bu kuşun ayağına benzerliğinden dolayı "tavuk ayağı" anlamına gelen latin pullipedem'den gelmektedir. En ünlü iki çeşit yeşil semizotu ve altın semizotudur.

Eski günlerde, insanların diyetlerinin büyük bir parçasıydı. Bu bitki aynı zamanda tıp camiasında da çok beğenildi.

SEMİZOTU HAKKINDA KISA ÖN BİLGİLER

Semizotu, enilebilir ve şifalı bir bitkidir.

Muhtemelen Hindistan'a özgü olan semizotu, 4.000 yıl önce Mısırlılar tarafından biliniyordu. Tıbbi özellikleri için zaten kullanıyorlardı.

Hipokrat, canlandırıcı özelliklere sahip olduğunu tespit ederken, Galen baş ağrısı, diş ağrısı, iltihaplanma ve mide ekşimesine karşı etkinliğini kanıtladı.

Bugün piyasada artık o kadar yaygın değil ve çoğu kişi yanlışlıkla onu sıradan yabani otlarla karıştırıyor.

Semizotunun faydaları

Semizotu çok düşük kalorilidir: Sadece 16 kcal / 3,5 oz (100 g)!

Yüksek çoklu doymamış yağ (omega-3) içeriği kalbi ve damar sistemini koruyarak kötü kolesterol seviyelerini (LDL) düşürür.

Şifalı bitkilerde semizotu, kardiyovasküler hastalıkları, Tip 2 diyabeti önlemede ve arteriyel kan basıncını düzenlemede etkilidir.

Ayrıca semizotu, bağışıklık sistemi savunmasını güçlendirdiği için vücudu erken yaşlanmaya ve kansere karşı koruyan önemli bir antioksidan kaynağıdır (C vitamini ve pro A vitamini).

Aynı zamanda yüksek dozlarda alındığında müshil olan bir idrar söktürücüdür.

Semizotu yaprakları, cilt ve mukoza zarları ve dokular için pürüzsüzleştiren, yaraları iyileştiren ve iltihapları azaltan bir madde üretir.

Yapraklarının da kanın pıhtılaşma yeteneklerini artırdığı bilinmektedir.

Birkaç semizotu yaprağını çiğnemek, diş eti kanamasını veya ağızda kanamayı durdurabilir.

Yapraklar ayrıca metroraji (normal adet döngüsü dışında uterus kanaması) yaşayan kadınlar için de faydalıdır.

Semizotu tohumlarının haşarat önleyici etkileri vardır. Kaynatma işlemlerinde kullanılırlar, bağırsak yolu parazitlerini ortadan kaldırırlar. Dizanteri durumunda etkili bir çözümdür.

Semizotu bitkisinin yaprakları ve gövdeleri hipnotik özellikler gösterir.

Semizotu hipertansiyon, anemi, astım ve şeker hastalığında önerilir.

Kilo kaybına en iyi yardımcı!

Araştırmaya göre, semizotu 100 gram porsiyonunda 20 kalori içeriyor. Kalorisi düşük, besin açısından zengin ve diyet lifi ile dolu olan semizotu, kilo verme diyetine iyi bir katkı sağlar. Malezya Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir hayvan araştırmasına göre, semizotu özütünün test deneklerinde obezite ve diyabetik önleyici etkileri olduğu gösterilmiştir.

Çocuk Gelişimini Destekler

Semizotu bol miktarda iyi yağ asidi (omega-3) içerir. Araştırmalar halen devam etse de, erken araştırmalar, küçük çocukların diyetlerindeki yüksek seviyelerde omega-3 yağ asitlerinin, otizm ve DEHB dahil bazı gelişimsel bozukluklardaki bazı belirti ve semptomları azalttığını göstermiştir.