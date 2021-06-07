Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası 7 Haziran 2021: Sağlık Bakanlığı Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye illere göre vaka sayısı dağılımı da belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadeledeki son durumu ve toplantıda görüşülen konuları aktarmak için açıklama yaptı ve koronavirüs risk haritasını da paylaştı. Açıklamalarında aşı yaptırmanın önemine değinen Bakan Koca "Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz bu yaz olacak. Bunu hayata geçirmek için sizden tek bir talebim var. Aşı sırası gelen vatadandaşlarımız aşılarını olsunlar" dedi. Peki, paylaşılan son haritaya göre Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası nasıl şekillendi?
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Her açılma dönemini de katlanarak artan vaka, hasta sayıları kayıplarla tecrübe ediyoruz. Kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe ağır bedeller ödüyoruz.
"MASKELERİN YÜZÜMÜZÜ TERLETECEĞİ SON YAZ BU YAZ OLACAK"
Kısıtlama döneminde fedakarlıkları acele ederek heba etmemeliyiz. Salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda olduğunu unutmamalıyız. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz bu yaz olacak.
"AŞI SIRASI GELEN VATANDAŞLARIMIZ AŞILARINI OLSUNLAR"
Yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel şeylerden bahsedeceğimiz görünür oldu. Bunu hayata geçirmek için sizden tek bir talebim var. Aşı sırası gelen vatadandaşlarımız aşılarını olsunlar.
YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının son safhası olan Faz-3 insan deneyleri başlayacak olan TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır.
"DEĞERLENDİRME YAPILACAK KADAR ÇOK ZAMAN GEÇMEDİ"
Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların bir birine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır.
"AŞILARIN ETKİLİ VE GÜVENLİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ"
Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz bu kriterleri esas alarak en güvenli ve en etkili aşıları vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalar yürütmekte ve yol göstermektedir. Yani, ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbirleri ile karşılaştırılmaması gerektiği gibi, yakın gelecekte mümkün de olmadığını hatırınızda tutmanızı istirham ederim. Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız.
Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı | Video
"AŞI OLARAK KENDİMİZİ VE SEVDİKLERİMİZİ KORUMAKLA SORUMLUYUZ"
Aşı programımız ile toplumumuzun en az %60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Bu güce güvenin.
KORONAVİRÜS VAKALARINDA SON DURUM...
Kademeli normalleşme dönemi başladı. Tedbirlerin sonuç vermesiyle düşen vaka sayıları birçok alanda normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. Vaka sayılarının hedeflenen 5 binin altına düşmesiyle tedbirlerin iyice gevşetilmesi ve rahat bir yaz dönemi geçirilmesi planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre şu an, semptom gösteren 602 hastayla birlikte 7 bin 112 yeni vaka tespit edilirken 129 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı. Vaka sayısı en çok Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Rize, Burdur, İstanbul, Edirne ve Zonguldak'ta azaldı.