Karpuzun faydaları ve zararları nelerdir? Karpuz neye, hangi hastalıklara iyi gelir?

Karpuz, kabakgiller ailesinden iri boyutlu bir bitki türüdür. Farsça'dan dilimize geçen karpuz sözcüğünün Türkçesi Büken'dir. Sıcak veya ılıman iklim bölgelerinde yetiştirilebilen karpuz, soğuğa karşı dayanıksız bir bitki olduğu için don tehlikesi altındadır. Ekimi yapıldığı toprağın sıcaklığının en az 12 °C olması gerekmektedir. Karpuz, soğuğu sevmediği gibi çok nemli ortamlarda da yetişmemektedir. Ancak ülkemizdeki çoğu yerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dünya'da Çin'den sonra en çok karpuz üretimi yapan ülke Türkiye'dir. Bu çok sevilen ve sıklıkla tüketilen meyvenin faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte ayrıntılar…

KARPUZUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

100 gram karpuz 30 kaloridir.

Su miktarı çoktur. 100 gram karpuzun yaklaşık 90 gramı sudur.

Protein ve lif içermektedir.

Folat, niasin, pantotenik asit içerir.

Piridoksin ve tiamin bileşenlerini içermektedir.

A ve C vitamini açısından zengindir.

E vitamini ve B6 vitamini içerir.

Sodyum, potasyum ve kalsiyum kaynağıdır.

Magnezyum, manganez ve çinko içermektedir.

Likopen ve sitrülin içerir.

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Günlük olarak vücudunuzun ihtiyaç duyduğu ve tüketmeniz gereken C vitamini miktarının %15'ini 1 porsiyon karpuz yiyerek karşılayabilirsiniz.

Kan basıncını düşürücü bir etkisi vardır. Obezite problemi olan kişilere tavsiye edilir.

Likopen içeren karpuz, kemik sağlığını koruyucu bir etki sağlamaktadır. Oksidatif stresi azaltıcı bir rol oynayarak kemik sağlığınızı korur. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan osteoporozun önlenmesi için doğal bir yöntem olarak sayılmaktadır.

Hamilelikte karpuzun faydaları çoktur ve bu yüzden anne adaylarına karpuz tüketmeleri tavsiye edilir. Hamilelik sürecinde sık görülen mide yanması gibi sorunlara iyi gelen karpuz, el ve ayak şişmesini de önleyicidir. Sabah saatlerinde daha çok görülen mide bulantılarını ve kas kramplarını azaltır.

Çok fazla bilinmemekle birlikte karpuzun cinselliğe faydaları vardır. Özellikle karpuzun beyaz kısımlarının cinsel isteği arttırdığı ve cinsel enerji verdiği belirtilmektedir.

Karpuz kabuğunun faydaları konusu önemsememekte ve genelikle karpuzun kendisi tüketildikten sonra kabukları çöpe atılmaktadır. Ancak karpuz kabuğunun cilt için çok iyi bir temizleyici ve nemlendirici olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle karpuzun kabuğa yakın beyaz yerleri ile yüzünüze masaj yapabilirsiniz. İltihap önleyici bir özelliği de bulunmaktadır.

Karpuz çekirdeğinin faydaları konusuna gelecek olursak, en etkili olduğu özelliği kolesterol dengeliyor olmasıdır. Karpuzu tüketirken çekirdekleri ile birlikte tüketmeniz tavsiye edilir. Karpuz çekirdeği kolesterol seviyenizi dengede tutar ve kötü kolesterolü düşürür.

Çok iyi bir lif kaynağı olarak bilinen karpuzun mideye faydaları çoktur. İçerisindeki lif mide ve bağırsak sistemini düzenler. Kabızlık ve hazımsızlık gibi sorunları önler.

Likopen içeren karpuz, kansere yol açan doku hasarlarını önlemede önemli bir rol oynamaktadır.

Yüksek miktardaki antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki zararlı toksinlerin oluşturabileceği hasarları önler.

Beyin sağlığınızı güçlendirir. İçerisindeki kolin sayesinde uzun süreli hafızanın korunmasına yardımcı olur.

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KARPUZUN ZARARLARI NELERDİR?

Karpuzun bilinen bir zararı veya yan etkisi yoktur. Ancak aşırı tüketilmesi gibi durumlarda bir takım etkiler oluşturabilir. Ayrıca böbrek hastalarının karpuz tüketmeden önce doktorlarına danışması tavsiye edilmektedir. İçerisinde yüksek miktarda bulunan potasyumdan dolayı, potasyum kısıtlaması olan kişilerde doktora danışarak tüketilmesi gerekmektedir.

Peki, herhangi bir yan etkisi olmamasına rağmen karpuz mideye neden dokunur? Uzmanlar karpuzun %90'dan fazlasının su olması sebebiyle midede şişkinliğe sebep olduğunu belirtmektedir. Ayrıca karpuzu peynir ile tüketmenin daha doğru olacağını belirten uzmanlar, bu sayede kan şekeri dengesinin korunabileceği konusunda uyarmaktadır.

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Karpuz nasıl seçilir?

Karpuz seçimi yaparken karpuzun sapına bakabilirsiniz. Sapı henüz yeşil olanlar tarladan yeni koparılmış ve olgunlaşmamış demektir. Bu yüzden sapı daha kuru olan karpuzlar olgunlaşmıştır ve daha tatlı olmaktadır. Kapuza vurarak tok bir ses gelip gelmediğini dinleyerek de seçiminizi yapabilirsiniz.