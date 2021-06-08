Soğuk kahve ve limonatadaki fazla kaloriye dikkat

Koronavirüs salgını gölgesinde ikinci yaz mevsimini yaşayacağız.
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
'nden Diyetisyen Büşra Burgazlı, 5 adımda yaza hazırlanmanın tüyolarını GÜNAYDIN
okurları için verdi…
➊ Sıvı tüketimine dikkat edin
.
Yaz aylarında tüketilen sıvının kalorisi önemsenmeyebilir. Ancak farkında olmadan içtiğiniz limonatadan, soğuk kahveden fazla kalori alıyor olabilirsiniz.
Vücudun sıvı kaybını önlemek için şekerli içecekler yerine su tüketimi akıllı bir seçim olacaktır. Bu sayede hem gereksiz kalori alımı hem de vücudun susuz kalması önlenecektir.
Sizin için ilgi çekici olan bir şişe edinin.
Şişenizin içerisine aroma vermesi için sevdiğiniz meyveleri atabilirsiniz.
Şişe sayınızı kayıt ederek ne kadar içtiğinizin farkına varınız.
Telefonunuza hatırlatma yapan uygulamalar indirebilir ya da alarmlar kurabilirsiniz.
➋ Mevsim meyve-sebzelerini tercih edin
Yaz, çeşit çeşit taze sebze ve meyvelerin
mevsimidir. Günlük beslenmenize
farklı renklerde en az 2-3 porsiyon
meyve -sebze ilave edebilirsiniz. Yazın
hafifliğinin keyfine varmak için sebze
yemekleri, yağsız tavada kavrulmuş
sebzeler, rengarenk salatalar lezzetli bir
seçim olacaktır. Sebzelerinizle tükettiğiniz
yağ ve sos tercihlerinize dikkat
ediniz. Aynı zamanda taze meyvelerle
birlikte süt, kefir ve yoğurt da kullanarak
meyveli smoothieler hazırlamak
yaz sıcaklarında hem ferahlatıcı hem
de doyurucu bir seçim olacaktır.
❸ Öğün atlamayın ve yavaş yemek yiyin
Öğün atladığında insanlar büyük
ölçüde ağırlık kaybedeceklerini
düşünür, ancak sağlıksız bir yeme davranışıdır.
Öğün atlamak sanılanın aksine kilo verdirmek yerine metabolizmanızı yavaşlatmaktadır. Öğünlerinizi yavaş yavaş yemek ise beyine 'doydum' sinyallerinin iletilmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü hızlı yemek sinyalin geç gitmesine neden olmakta ve daha çok besin tüketilmesine sebebiyet vermektedir. Bunu önlemek için her lokmadan sonra elinizdeki çatalbıçağı bırakınız, TV
karşısında öğünlerinizi tüketmeyiniz ve arkadaşlarınızla ailenizle birlikte sofrada yemeklerinizi tüketiniz.
❹ Her gün aynı kahvaltıyı tüketmeyin
Yapılan çalışmalar kahvaltı yapan
bireylerin yapmayanlara göre daha
düşük beden kitle indeksine sahip
olduğunu göstermektedir. Bu durum da
günün altın öğünü kahvaltı olduğunu
doğrulamaktadır. Güne aynı kahvaltıyla
başlamak yerine altın öğünü çeşitlendirmek
metabolizma hızının artmasına
yardımcı olmaktadır.
ÖRNEK KAHVALTI-1:
Haşlanmış yumurta+ 1 dilim peynir + 1 dilim tam buğday ekmeği + domates, salatalık, yeşillik
ÖRNEK KAHVALTI-2:
1 adet yeşil elma + 1 kase yoğurt/ süt + 10-15 adet çiğ badem
❺ Günlük egzersizi artırın
Haftanın 3-4 günü 30 dakika egzersiz yaparak hem kendinizi stresten uzaklaştırabilir hem de metabolizmanızı harekete geçirebilirsiniz.