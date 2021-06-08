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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Soğuk kahve ve limonatadaki fazla kaloriye dikkat

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Soğuk kahve ve limonatadaki fazla kaloriye dikkat

Yaz aylarında tüketilen sıvının kalorisi önemsenmeyebilir. Ancak farkında olmadan içtiğiniz limonatadan, soğuk kahveden fazla kalori alıyor olabilirsiniz. Vücudun sıvı kaybını önlemek için şekerli içecekler yerine su tüketmek daha akıllı bir seçim olacaktır

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Sıvı tüketimine dikkat edin.
Yaz aylarında tüketilen sıvının kalorisi önemsenmeyebilir. Ancak farkında olmadan içtiğiniz limonatadan, soğuk kahveden fazla kalori alıyor olabilirsiniz.
Vücudun sıvı kaybını önlemek için şekerli içecekler yerine su tüketimi akıllı bir seçim olacaktır. Bu sayede hem gereksiz kalori alımı hem de vücudun susuz kalması önlenecektir.
Sizin için ilgi çekici olan bir şişe edinin.
Şişenizin içerisine aroma vermesi için sevdiğiniz meyveleri atabilirsiniz.
Şişe sayınızı kayıt ederek ne kadar içtiğinizin farkına varınız.
Telefonunuza hatırlatma yapan uygulamalar indirebilir ya da alarmlar kurabilirsiniz.
Mevsim meyve-sebzelerini tercih edin Yaz, çeşit çeşit taze sebze ve meyvelerin mevsimidir. Günlük beslenmenize farklı renklerde en az 2-3 porsiyon meyve -sebze ilave edebilirsiniz. Yazın hafifliğinin keyfine varmak için sebze yemekleri, yağsız tavada kavrulmuş sebzeler, rengarenk salatalar lezzetli bir seçim olacaktır. Sebzelerinizle tükettiğiniz yağ ve sos tercihlerinize dikkat ediniz. Aynı zamanda taze meyvelerle birlikte süt, kefir ve yoğurt da kullanarak meyveli smoothieler hazırlamak yaz sıcaklarında hem ferahlatıcı hem de doyurucu bir seçim olacaktır.

Öğün atlamayın ve yavaş yemek yiyin Öğün atladığında insanlar büyük ölçüde ağırlık kaybedeceklerini düşünür, ancak sağlıksız bir yeme davranışıdır.
Öğün atlamak sanılanın aksine kilo verdirmek yerine metabolizmanızı yavaşlatmaktadır. Öğünlerinizi yavaş yavaş yemek ise beyine 'doydum' sinyallerinin iletilmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü hızlı yemek sinyalin geç gitmesine neden olmakta ve daha çok besin tüketilmesine sebebiyet vermektedir. Bunu önlemek için her lokmadan sonra elinizdeki çatalbıçağı bırakınız, karşısında öğünlerinizi tüketmeyiniz ve arkadaşlarınızla ailenizle birlikte sofrada yemeklerinizi tüketiniz.
Her gün aynı kahvaltıyı tüketmeyin Yapılan çalışmalar kahvaltı yapan bireylerin yapmayanlara göre daha düşük beden kitle indeksine sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum da günün altın öğünü kahvaltı olduğunu doğrulamaktadır. Güne aynı kahvaltıyla başlamak yerine altın öğünü çeşitlendirmek metabolizma hızının artmasına yardımcı olmaktadır.
ÖRNEK KAHVALTI-1: Haşlanmış yumurta+ 1 dilim peynir + 1 dilim tam buğday ekmeği + domates, salatalık, yeşillik
ÖRNEK KAHVALTI-2: 1 adet yeşil elma + 1 kase yoğurt/ süt + 10-15 adet çiğ badem
Günlük egzersizi artırın Haftanın 3-4 günü 30 dakika egzersiz yaparak hem kendinizi stresten uzaklaştırabilir hem de metabolizmanızı harekete geçirebilirsiniz.

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Soğuk kahve ve limonatadaki fazla kaloriye dikkat
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