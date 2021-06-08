Giriş Tarihi: 8.6.2021

Soğuk kahve ve limonatadaki fazla kaloriye dikkat DİDEM SEYMEN

Yaz aylarında tüketilen sıvının kalorisi önemsenmeyebilir. Ancak farkında olmadan içtiğiniz limonatadan, soğuk kahveden fazla kalori alıyor olabilirsiniz. Vücudun sıvı kaybını önlemek için şekerli içecekler yerine su tüketmek daha akıllı bir seçim olacaktır